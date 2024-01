Prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine má vplyv na situáciu na fronte, tvrdí americký minister Blinken

30.1.2024 (SITA.sk) - Prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine má vplyv na situáciu na fronte. Ako referuje web news.sky.com, povedal to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken Bielemu domu došli peniaze pre Ukrajinu, čo znamená, že nemôže poslať ďalšiu muníciu ani rakety, aby jej pomohol v boji proti ruskej invázii. Ďalší balík pomoci pre Ukrajinu je už niekoľko mesiacov pozastavený pre nezhody v Kongrese.Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensom Stoltenbergom povedal, že je presvedčený, že Kongres bude „mať naďalej silnú a obojstrannú podporu pre Ukrajinu".„Neexistuje žiadny iný čarovný hrniec na peniaze. Teraz sme mimo vojenskej pomoci, ktorú poskytujeme Ukrajine, a dokonca vidíme nejaké dôkazy o tom, ako sa to odráža na bojisku. Takže je absolútne nevyhnutné, absolútne naliehavé, aby sme to urobili (poskytli pomoc)," povedal Blinken.