Platy profesionálnych vojakov v budúcom roku výrazne porastú

Na snímke odovzdávanie ocenení profesionálnym vojakom, ktorí sa vrátili z Iraku. V Martine 16. novembra 2018. - archívne foto Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Platy profesionálnych vojakov sa v budúcom roku výrazne zvýšia. Vyplýva to z pripravovanej Koncepcie personálneho manažmentu, ktorú rezort obrany predloží v decembri na rokovanie vlády SR. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.Minimálne platové ohodnotenie profesionálneho vojaka by malo byť po novom na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.spresnila Capáková.Pripravovaná koncepcia počíta aj so zmenou ohodnotenia profesionálnych vojakov, ktoré by po novom malo vyplývať nie z hodnosti, ale z funkcie, ktorú príslušník Ozbrojených síl SR vykonáva v praxi.Ministerstvo obrany SR následne v januári predloží do vlády návrh na zmenu príslušnej legislatívy. Vedenie rezortu obrany o zmene platových náležitostí rokuje už aj s Ministerstvom financií SR.vysvetlila Capáková.Ministerstvo obrany zdôrazňuje, že modernizácia a príprava personálu musia byť plne v súlade.doplnila hovorkyňa