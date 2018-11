V obci Čertižné je pochovaný významný rusínsky buditeľ Dobriansky

Archívne foto Foto: TASR/Michaela Zdražilová Archívne foto Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Čertižné 24. novembra (TASR) - S obcou Čertižné v okrese Medzilaborce, ktorá leží v susedstve s Poľskom, sa spája najmä meno významného rusínskeho národného buditeľa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, ktorý je pochovaný na tamojšom cintoríne. Miesto posledného odpočinku tam našli aj ďalší významní Rusíni.Dobriansky sa narodil v decembri 1817 v Rudlove na Zemplíne do kňazskej rodiny. Bol politikom, publicistom a vedúcou osobnosťou rusínskeho národného obrodenia, zároveň bol spoluzakladateľom Matice slovenskej. Pôsobil v štátnej službe ako vládny poradca vo Viedni. Bol viackrát vyznamenaný. Aj napriek tomu, že pôsobil na viacerých miestach, i v zahraničí, do Čertižného sa rád vracal. Mali tam veľkú rodinnú kúriu, ktorú po jeho smrti zapálili rakúski vojaci na začiatku prvej svetovej vojny pred očami jeho manželky. Zomrel 19. marca 1901 v rakúskom Innsbrucku.Ako pre TASR uviedol starosta obce Peter Tričák, miestni si významnosť tejto osoby uvedomujú. Dobriansky bol vlastníkom tamojšieho chotára. "Bol veľký záujem o odkúpenie týchto pozemkov, ale on ich za úplne smiešne ceny rozpredal miestnym obyvateľom," vysvetlil dôvod, prečo si ho vážia, keďže tieto informácie sa ústnym tradovaním prenášajú z generácie na generáciu. "Snažil sa ľuďom pomáhať. Z vyjadrenia starších pamätníkov, ktorí už nie sú medzi nami, vieme, že chodil po celom chotári na koni a mal tu obľúbenú studničku, ku ktorej chodieval piť vodu," poznamenal.Obec sa podľa starostu vzorne stará o jeho hrob. "V minulom roku sme zriadili aj pamätnú izbu a časť tejto expozície je venovaná jeho pamiatke," priblížil. Okrem iného sa v nej nachádza drevená socha s podobizňou Dobrianskeho. Na budove kultúrneho domu zas v lete na jeho počesť odhalili pamätnú tabuľu z bronzu. Išlo o iniciatívu občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska z Prešova, ktoré ju dalo vytvoriť z výnosu vlaňajšej verejnej zbierky. Prispelo do nej 42 darcov. Jej autorkou je akademická sochárka Eva Potfajová-Ilkovičová.Neďaleko hrobu Dobrianskeho našiel miesto svojho posledného odpočinku aj jeho priateľ Július Stavrovský (Popradov), ktorý pochádzal zo Sulína v Staroľubovnianskom okrese. V Čertižnom pôsobil ako kňaz posledných 20 rokov svojho života. Bol okrem iného básnikom, etnografom i publicistom. Pochovaný je tam aj otec Irenej Chanáth, ktorý sa zaslúžil o výstavbu Chrámu Nanebovstúpenia Pána v 20. rokoch minulého storočia. V jeho interiéri sa nachádza viacero vzácnych predmetov, ako je napríklad nádoba na svätenú vodu z 15. storočia či ikonostas.