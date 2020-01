Platy Slovákov stúpli, v niektorých profesiách sa zarába aj viac ako 2200 eur v hrubom

Najnižšie platy sú v Prešovskom kraji

Najmenej zarábajú upratovačky

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Rast miezd na Slovensku bol v minulom roku opäť výrazný. Priemerná hrubá mzda na Slovensku podľa analýzy portálu Platy.sk vlani dosiahla 1 101 eur, čo bolo o 66 eur viac ako v roku 2018.Išlo o druhý najvýraznejší rast platov za ostatných desať rokov. Informuje o tom v tlačovej správe spoločnosť Profesia, ktorá prevádzkuje portál Platy.sk.Len polovica Slovákov má podľa analýzy portálu vyšší základný plat ako 1 009 eur v hrubom. Desatina zamestnancov u nás má hrubý plat menej ako 653 eur. "Keď sa pozrieme na najlepšie zarábajúcu desatinu Slovákov, ich plat je nad 1 753 eur v hrubom," uvádza sa v tlačovej správe.Priemerný základný plat v Bratislavskom kraji je výrazne vyšší ako na zvyšku Slovenska. V minulom roku predstavoval 1 484 eur v hrubom. Nasleduje Košický kraj s priemerným platom 1 111 eur, za ním Trnavský kraj s priemernou mzdou 1 094 eur a Trenčiansky kraj, kde priemerný plat vlani dosiahol 1 080 eur.Naopak, najnižší priemerný základný plat za minulý rok vykázali Prešovský kraj, a to 936 eur a Banskobystrický kraj, kde sa v hrubom zarábalo priemerne 994 eur. "Najvyšší medziročný percentuálny nárast miezd bol zaznamenaný v Košickom a Banskobystrickom kraji," uviedla spoločnosť Profesia.Takmer 18 percent zamestnancov v Prešovskom kraji zarába menej ako 650 eur v hrubom. "Keď sa pozrieme, koľko je takýchto pracovníkov v Bratislave a okolí, ide len o zhruba dve percentá," konštatuje sa v tlačovej správe. Obrovský rozdiel je vidieť aj pri pohľade na zárobky nad 2 000 eur.K takémuto platu sa dostanú v Prešove a okolí iba vyvolení, teda menej ako tri percentá ľudí. V regióne hlavného mesta ide o viac ako 17 percent zamestnancov.Najnižšie mzdy mali podľa analýzy portálu Platy.sk vlani upratovačky, a to v priemere 573 eur. Platy pod hranicou novej minimálnej mzdy pre tento rok (580 eur) boli aj na pozíciách poštového doručovateľa či pomocnej sily do kuchyne.Päticu najhoršie platených povolaní uzatvárajú pozície chyžnej a sanitára. Naopak, medzi najlepšie platenými pozíciami mimo manažmentu, možno nájsť najmä IT povolania. Najvyšší plat minulého roka mal IT architekt s priemernou základnou mzdou 3 024 eur v hrubom.Medzi päticou najlepšie platených pozícií minulého roka sa nachádza aj iOS programátor, advokát, daňový poradca a špecialista IT bezpečnosti. Všetky tieto profesie vlani v hrubom zarábali vyše 2 200 eur.