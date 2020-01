Promo videá úradu vlády propagujú aj kandidátov vo voľbách, vrátane premiéra Pellegriniho

Traja kandidáti vo voľbách

Videá mali stáť sedemtisíc eur

reagoval na otázky TIS úrad vlády.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Videá len nedávno vyrobené za peniaze štátu Úradom vlády SR propagujú aj ľudí, ktorí kandidujú do Národnej rady SR vo februárových voľbách, vrátane samotného premiéra Petra Pellegriniho. Uvádza to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko na sociálnej sieti.Vo videách sú ľudia zo strán Most-Híd aj Smer-SD. Ďalší aktéri zase chvália premiéra Pellegriniho (Smer-SD)."Cieľom kampane bolo podľa tlačového odboru 'ľudsky a pútavou formou informovať verejnosť o tých najdôležitejších a najzaujímavejších činnostiach' úradu. Lenže zo 14 predstavených osôb traja kandidujú do NR SR (vedúci úradu Matúš Šutaj Eštók a Peter Kmec za Smer-SD, László Bukovszky za Most-Híd) a ďalší dvaja vychvaľujú svojho šéfa a volebného lídra Smeru Petra Pellegriniho,“ uvádza mimovládka.Na sociálnej sieti majú podľa TIS videá tisíce videní. „Celkovo majú videá doteraz 27-tisíc videní. Najsledovanejšie sú práve o ľuďoch, ktorí kandidujú do národnej rady. Na svojich profiloch ich totiž zdieľali aj strany Smer-SD a Most-Híd. Zo všetkých je najsledovanejším predstavenie Petra Kmeca, poradcu premiéra pre zahraničnú politiku a aktuálneho kandidáta strany s číslom 16. Video zdieľal aj sám premiér a koncom decembra aj Kmecova volebná stránka,“ dodáva mimovládka.TIS sa obrátila v tejto súvislosti aj na Úrad vlády SR. Videá stáli podľa dostupných informácií sedemtisíc eur.„Samotná produkcia videí prebiehala od začiatku letných mesiacov 2019, teda takmer pol roka pred informáciou o tom, že pán predseda vlády bude aj volebným lídrom strany Smer-SD. Všetci zamestnanci, ktorí vo videách vystupujú, vystupovali dobrovoľne, na základe slobodného rozhodnutia, bez nároku na honorár,“