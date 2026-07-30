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30. júla 2026
Žena navádzala maloleté dievča na detskú prostitúciu v Dubnici nad Váhom a Ilave, čelí obvineniu – VIDEO, FOTO
Žena konkrétne vyhľadávala klientov prostredníctvom internetových portálov, organizovala stretnutia, určovala ceny za sexuálne služby a profitovala z takto získaných finančných ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Žena konkrétne vyhľadávala klientov prostredníctvom internetových portálov, organizovala stretnutia, určovala ceny za sexuálne služby a profitovala z takto získaných finančných prostriedkov.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru zadržal na území Trenčianskeho kraja 24-ročnú ženu, ktorú neskôr obvinil pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, obvinená žena od začiatku roka 2025 najmenej do leta 2025 zneužila dôveru a neskúsenosť maloletého dievčaťa, ktoré pod prísľubom finančného zisku navádzala na poskytovanie sexuálnych služieb.
Žena konkrétne vyhľadávala klientov prostredníctvom internetových portálov, organizovala stretnutia, určovala ceny za sexuálne služby a profitovala z takto získaných finančných prostriedkov. Maloletá sexuálne služby poskytovala na rôznych miestach, najmä v okresoch Dubnica nad Váhom a Ilava.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvinenej do väzby,“ uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Doplnila, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Žena navádzala maloleté dievča na detskú prostitúciu v Dubnici nad Váhom a Ilave, čelí obvineniu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru zadržal na území Trenčianskeho kraja 24-ročnú ženu, ktorú neskôr obvinil pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, obvinená žena od začiatku roka 2025 najmenej do leta 2025 zneužila dôveru a neskúsenosť maloletého dievčaťa, ktoré pod prísľubom finančného zisku navádzala na poskytovanie sexuálnych služieb.
Žena konkrétne vyhľadávala klientov prostredníctvom internetových portálov, organizovala stretnutia, určovala ceny za sexuálne služby a profitovala z takto získaných finančných prostriedkov. Maloletá sexuálne služby poskytovala na rôznych miestach, najmä v okresoch Dubnica nad Váhom a Ilava.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvinenej do väzby,“ uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Doplnila, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Žena navádzala maloleté dievča na detskú prostitúciu v Dubnici nad Váhom a Ilave, čelí obvineniu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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