Plaváreň v Považskej Bystrici čaká rekonštrukcia po takmer dvadsiatich rokoch, výška investície je 439-tisíc eur

Rekonštrukcia potrvá šesť mesiacov

Zníženie energetickej náročnosti

14.8.2024 (SITA.sk) - Považskobystrickú plaváreň čaká po takmer 20 rokoch rekonštrukcia. Celková investícia je vo výške takmer 439-tisíc. Ešte v máji tohto roku schválila Správna rada Fondu na podporu športu prerozdelenie finančných prostriedkov na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry a medzi úspešnými bol aj projekt mesta Považská Bystrica.Ako informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková, na obnovu krytej plavárne získala samospráva viac ako 280-tisíc eur. Práce na plavárni začnú už od septembra, ich realizácia by mala trvať šesť mesiacov, počas ktorých bude plaváreň pre verejnosť zatvorená.„Plaváreň bola kompletne zrekonštruovaná naposledy v roku 2005. Realizátorom prác bola Považská stavebná spoločnosť a.s., pričom výška investície sa vyšplhala na takmer dva milióny eur. Napriek takejto vysokej sume sú s plavárňou neustále problémy. Celá rekonštrukcia nebola vtedy zrealizovaná najšťastnejšie a športovisko je dlhodobo v zlom technickom stave. Tešíme sa, že sme boli úspešní vo výzve Fondu na podporu športu,“ informoval prednosta mestského úradu Michal Hamar.V rámci rekonštrukcie vymenia strešný plášť plavárne, ktorý je dlhodobo problémový. „Realizáciou nového strešného plášťa sa zabráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie strechy, čím sa zlepší tepelnoizolačná schopnosť a znížia sa tepelné straty. Taktiež je potrebné dorobiť vykurovanie, odvetranie a prívod čerstvého vzduchu pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou,“ doplnila hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.Cieľom samosprávy je znížiť energetickú náročnosť plavárne a zároveň spríjemniť podmienky športovania pre verejnosť, plavecké oddiely či zdravotne znevýhodnených.