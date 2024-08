Marian Kočner sa opäť postaví pred súd, čelí obvineniam pre skrátenie dane v kauze Five Star Residence

Predaj bytových a nebytových priestorov

Zločin skrátenia dane

Falšovanie miliónových televíznych zmeniek

15.8.2024 (SITA.sk) - V novembri by sa na pôde Mestského súdu Bratislava I mal začať ďalší súdny proces s mediálne známym podnikateľom Marianom Kočnerom . Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, spolu s ním čelia obžalobe pre skrátenie dane a poistného aj Jana Š., Viliam G. a Peter Z. Tieto osoby spolu figurujú v kauze známej ako Five Star Residence Začiatok procesu bol pritom vytýčený pôvodne už na 25. októbra 2023, pojednávanie však bolo zrušené z procesných dôvodov. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH.„Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúci bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzavrela Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti.Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur. Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur.„Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala polícia s tým, že za zločin skrátenia dane a poistného hrozí v prípade dokázania viny trest 7 až 12 rokov väzenia.Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už po druhýkrát neprávoplatne oslobodený, pričom vecou sa na základe odvolania Úradu špeciálnej prokuratúry bude zaoberať Najvyšší súd SR V treťom prípade takzvaných motákov z väzby bol právoplatne oslobodený. Na Špecializovanom trestnom súde čaká na otvorenie proces v kauzách známych ako Donovaly a Báč.