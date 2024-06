Plavca pri pobreží južnej Kalifornie napadol žralok, zranenia ktoré utrpel nie sú život ohrozujúce

3.6.2024 (SITA.sk) - Pri nedeľňajšom útoku žraloka pri pobreží južnej Kalifornie bol vážne zranený plavec. To si vyžiadalo dočasné uzavretie pláží, informovali tamojšie úrady.K útoku došlo v nedeľu ráno pri pláži Del Mar City Beach v meste Del Mar, asi 32 kilometrov severne od San Diega, informovali miestni predstavitelia. Štyridsaťšesťročný diaľkový plavec, ktorý pravidelne trénuje pri pláži, utrpel vážne zranenia, ktoré však nie sú život ohrozujúce. Previezli ho na ošetrenie do nemocnice.K útoku došlo asi 90 metrov od stanovištia plážových plavčíkov. Plavec bol pohryzený do trupu, ľavej ruky a ruky. Úrady uviedli, že pláž zostane pre surfistov a plavcov uzavretá až do utorka rána. Žralok muža napadol, keď plával s približne tuctom ďalších ľudí, uviedol hlavný plavčík a riaditeľ komunitných služieb Jonathan Edelbrock.