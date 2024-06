Rusko neplánuje obnoviť činnosť Záporožskej jadrovej elektrárne, podľa Grossiho si Moskva uvedomuje potenciálne nebezpečenstvo

Moskva chce elektráreň používať

Rovnaká vlnová dĺžka

Vzájomné ostreľovanie

3.6.2024 (SITA.sk) - Rusko má podobný postoj k obnoveniu činnosti Záporožskej jadrovej elektrárne, nad ktorou prevzalo kontrolu v začiatkoch vojny na Ukrajine, ako medzinárodní pozorovatelia, a teda, že je to momentálne nepraktické a potenciálne nebezpečné.V pondelok to skonštatoval generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi , ktorý sa to podľa svojich slov dozvedel minulý týždeň na stretnutí s generálnym riaditeľom ruskej štátnej spoločnosti pre jadrovú energiu Rosatom Alexejom Lichačevom v Kaliningrade.Grossi novinárom na zasadnutí Rady guvernérov MAAE, ktorú tvorí 35 krajín, vo Viedni povedal, že Rusko neplánuje odstaviť elektráreň. Moskva má podľa neho v úmysle elektráreň používať, ale tiež si uvedomuje, „že v tejto chvíli by to nebolo praktické a mohlo by to dokonca byť nebezpečné".Cieľom diskusií s ruskými predstaviteľmi z konca mája bolo podľa Grossiho „uistiť sa, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke" a že výsledok nemožno charakterizovať ako „formálnu dohodu".Záporožská jadrová elektráreň na juhovýchode Ukrajiny je najväčšia svojho druhu v Európe. Jej šesť reaktorov je už niekoľko mesiacov odstavených, stále však potrebuje energiu a kvalifikovaný personál na prevádzku kľúčových systémov na chladenie reaktorov a bazénov s vyhoreným palivom.Rusko a Ukrajina sa opakovane vzájomne obviňujú z ostreľovania v jej okolí. MAAE zas opakovane vyjadruje obavy z možnej jadrovej katastrofy v elektrárni.Grossi uviedol, že hlavným nebezpečenstvom opätovného spustenia jadrovej elektrárne sú pokračujúce vojenské operácie v regióne a neistá povaha externého zásobovania energiou, keď podľa neho naďalej dochádza k „osciláciám alebo dokonca výpadkom prúdu“.Na bezpečné reštartovanie jadrovej elektrárne je podľa šéfa MAAE potrebné, aby nedošlo k „žiadnemu bombardovaniu ani žiadnej aktivite tohto typu“ a musí existovať stabilné externé napájanie spolu s niekoľkými ďalšími bezpečnostnými posudkami.