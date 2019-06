Plavebné komory v Gabčíkove sú na hranici životnosti. Vodohospodári začali s ich modernizáciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo vyše 400 tisíc lodí a naplnené boli viac ako 100 tisíc-krát, čo má za následok aj prevádzku ohrozujúce priesaky a stav je taký, že plavebné komory sú už na hranici životnosti. Preto má inovácia a modernizácia pre lodnú dopravu na Slovensku i v Európe obrovský význam, tak to vnímame i my, a tak to vnímajú aj zástupcovia Európskej únie," povedal Daniel Kvocera, generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), s tým, že ide o prvú veľkú obnovu od začiatku prevádzky, teda od roku 1992.Modernizovať sa bude za plnej prevádzky, pričom ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora. V rámci projektu dôjde k výmene niekoľko stotonových horných a dolných vrát, vrátane ich príslušenstva. Inovovať sa bude aj plniaci a prázdniaci systém, či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory. Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou celého podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude vyššia kontrola a riadenie lodnej dopravy prostredníctvom takzvaného expertného kontrolného systému.Projekt "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo" patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii."Dnes píšeme ďalšiu stranu histórie tejto významnej vodnej stavby, ktorá okrem protipovodňovej funkcie a výroby čistej elektriny zaisťuje aj plynulejšiu a bezpečnejšiu lodnú dopravu," povedal László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR.Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške 122 965 250 eur.Generálnym dodávateľom prác je spoločnosť Metrostav a.s., ktorá sa stala víťazom medzinárodného verejného obstarávania. Externý stavebný dozor zabezpečí Združenie VDG – Plavebné komory, zastúpené spoločnosťou Dopravoprojekt a.s.Súčasne, so začatím prác na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, sa naplnil aj ďalší míľnik v rámci projektu FAIRway Danube, ktorý predstavuje prvú fázu implementácie "Master plánu rehabilitácie a údržby plavebnej dráhy na Dunaji a jeho splavných prítokov". Master plán bol schválený ministrami dopravy všetkých podunajských krajín v decembri 2014. Cieľom je dosiahnuť a zabezpečiť dobré plavebné podmienky počas celého roka pri minimálnej úrovni služieb. Dnešným dňom sa uviedlo do pilotnej prevádzky vytyčovacie plavidlo a meracie plavidlo.Podľa ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, súčasný stav plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ako aj priľahlých úsekov vodnej cesty, vykazuje znaky obmedzenia spoľahlivosti, plnej prevádzky, schopnosti a následne aj plavebnej bezpečnosti: "Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy. Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr, ako aj výrobu plavidiel pre zabezpečenie splavnosti bolo úspešné a verím, že projekt dotiahneme do úspešného konca," zdôraznil šéf rezortu dopravy a výstavby.FAIRway Danube je realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska. Projekt je spolufinancovaný z nástroja CEF (Connecting Europe Facility) programu Európskej únie vo výške 19,6 mil. eur, pre SR vo výške 3,2 mil. eur.Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.