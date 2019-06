Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - SaS čaká zmena stanov a voľba nových ľudí do republikovej rady strany. Zaoberať sa tým bude na sobotňajšom (22. 6.) kongrese SaS v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Pre TASR to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.skonštatovala Blahová. Za najdôležitejší bod programu považuje zhrnutie desaťročnej existencie strany.Zdôraznila chystajúcu sa zmenu stanov, ktorá reflektuje na zmeny v zákone o politických stranách. To bude podľa jej slov najväčším obsahovým blokom kongresu.povedala Blahová.Rozprávať sa budú podľa jej slov aj o víziách do budúcna, primárne sa tomu však budú venovať na iných stretnutiach a konferenciách.Hovorca strany Róbert Buček doplnil, že na kongrese vystúpia predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová. Priblížil, že sa uskutoční voľba členov republikovej rady strany. Podľa jeho slov sa prítomným prihovorí aj prezidentský kandidát Robert Mistrík.