Plavec Richard Nagy v pretekoch na 400 m v Tokiu do finále nepostúpil, zaostal aj za vlastným rekordom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v plávaní Richard Nagy nepostúpil do finále disciplíny 400 m polohové preteky na olympijských hrách v japonskom Tokiu. V sobotňajšej druhej rozplavbe 28-ročný rodák zo Želiezoviec obsadil časom 4:18,29 min šiestu priečku. Za vlastným slovenským rekordom z OH 2016 v Riu de Janeiro (4:13,87 min) zaostal viac ako o štyri sekundy.V celkovom poradí skončil slovenský plavec na 23. pozícii spomedzi 29 štartujúcich a do osemčlenného finále sa nekvalifikoval. Najkvalitnejší čas v rozplavbách dosiahol Brendon Smith z Austrálie v oceánskom rekorde 4:09,27 min.Richarda Nagya čaká v Tokiu ešte jeden štart, v pondelok 26. júla sa predstaví v rozplavbách na 200 m motýlik. V bazénovom plávaní Slovensko reprezentuje aj Andrea Podmaníková, ktorú v nedeľu čakajú rozplavby na 100 m prsia a v stredu na dvojnásobnej vzdialenosti.