Na olympijských hrách v Tokiu rozdali prvé medaily, na čelo bilancie krajín sa dostala Čína

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na olympijských hrách v japonskom Tokiu sa po piatkovom otváracom ceremoniáli už naplno rozbehli súťaže. Hneď v sobotu predpoludním rozdelili aj prvé medailové komplety. Z prvej zlatej medaily na OH 2020 sa tešila Čína, ktorú na čelo bilancie krajín dostala strelkyňa Čchien Jang vo vzduchovej puške žien.Triumfovala v olympijskom rekorde výkonom 251,8 bodu s náskokom 0,7 bodu pred Ruskou Anastasiou Galašinovou (251,7), bronz putuje do Švajčiarska zásluhou Niny Christenovej (230,6).Druhé zlato pre Čínu získala vzpieračka Chou Č'-chuej v kategórii do 49 kg, dvojbojovým výkonom 210 kilogramov (94+116) uspela pred Chanu Saikhom Mirabaiovou z Indie (202), bronz si vybojovala Windy Cantika Aisahová z Indonézie (194).Medzi strelcami neskôr rozdali medaily aj medzi mužmi vo vzduchovej pištoli. Do osemčlenného finále nepostúpil slovenský reprezentant Juraj Tužinský , ktorého v kvalifikácii klasifikovali na 27. priečke. V záverečnom boji o cenné kovy v olympijskom rekorde výkonom 244,8 bodu zvíťazil Javad Foroughi z Iránu, druhý skončil Damir Mikec zo Srbska (237,9) a tretí bol Číňan Wej Pchang (217,6).Medaily už poznajú svojich majiteľov aj v cestnej cyklistike v pretekoch mužov s hromadným štartom. Na náročnej 234 km dlhej trati po strhujúcej sólojazde v závere napokon zvíťazil Richard Carapaz z Ekvádora, striebro si vyjazdil Belgičan Wout va Aert a bronz putuje do Slovinska zásluhou dvojnásobného víťaza Tour de France Tadeja Pogačara Medzičasom medaily rozdelili aj v lukostreľbe v súťaži miešaných tímov. Zlato získali reprezentanti Kórejskej republiky An San a Kim Je Deo, vo finále eliminácie zdolali Holanďanov Gabrielu Schloesserovú so Stevom Wijlerom. Bronz získali Mexičania Alejandra Valenciová s Luisom Álvarezom. V sobotu rozdajú dovedna jedenásť medailových kolekcií.