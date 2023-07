Plavkyňa Ledecká sa na majstrovstvách sveta vyrovnala Phelpsovi

Americká plavkyňa Katie Ledecká vybojovala v japonskej Fukuoke pätnáste individuálne zlato na MS a vyrovnala tak rekord krajana Michaela Phelpsa. Triumfovala na 1500 m voľným spôsobom časom 15:26,27 min. Celkovo má na konte 20 titulov z MS. Na stupňoch víťazov ju doplnili druhá Talianka Simona Quadarellová (15:43,31) a tretia Číňanka Li Ping-tie (15:45,71).





MS v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke - finále:

"Bolelo to, no som veľmi spokojná s výsledkom. Za všetkým je veľa práce, mám okolo seba naozaj skvelých ľudí. Moji tréneri za uplynulých desať rokov boli úžasní," vysvetlila príčinu svojich úspechov Ledecká, ktorá bude favoritkou aj na osemstometrovej trati. V prípade triumfu získa ako prvý plavec v histórii MS šesť zlatých medailí v jednej disciplíne.Brit Matthew Richards sa stal prekvapukúcim šampiónom na dvojstovke voľným spôsobom. Dosiahol čas 1:44,30 min a vybojoval svoju prvú individuálnu medailu na vrcholnom podujatí. Až za ním skončil jeho krajan a olympijský víťaz z Tokia na tejto trati Tom Dean (1:44,32), ktorý pred rokom na MS v Budapešti získal bronz. Kórejčan Hwang Sun-wu zaplával 1:44,42 a k striebru z minulého roka pridal bronz. V pretekoch zlyhal obhajca titulu David Popovici z Rumunska, ktorý si zle rozložil sily a vo finiši klesol až pod stupne víťazov na 4. miesto. "Pekelné preteky. Všetci sme vedeli, že tu bude najsilnejšia konkurencia za veľmi dlhý čas. Som veľmi šťastný, že som to zvládol. Verím, že toto je iba prvé zlato z mnohých," uviedol Richards pre akreditované médiá.Na stovke znak zvíťazil v tesnom súboji Američan Ryan Murphy výkonom 52,22 s. Olympijský šampión z Ria de Janeira 2016 zdolal obhajcu titulu Thomasa Ceccona z Talianska o päť stotín sekundy. Tretí skončil ďalší Američan Hunter Armstrong za 52,58. Na rovnakej trati žien sa zo zlata tešila svetová rekordérka Kaylee McKeownová z Austrálie v novom rekorde šampionátu 57,53 s. S druhou priečkou sa musela zmieriť obhajkyňa titulu Regan Smithová z USA (57,78), bronz si vybojovala ďalšia Američanka Katharine Berkoffová (58,25).Litovčanka Ruta Meilutyteová sa po desiatich rokoch opäť tešila zo zlata na olympijskej trati 100 m prsia časom 1:04,62 min. Olympijská šampiónka ešte z Londýna 2012 má tak v zbierke celkovo tri najcennejšie kovy z MS, pred rokom v Budapešti triumfovala na neolympijskej päťdesiatke. Striebro vo Fukuoke získala Juhoafričanka Tatjana Schoenmakerová výkonom 1:05,84, tretia dohmatla Američanka Lydia Jacobyová z USA za 1:05,94.





Muži



200 m v. sp.:

1. Matthew Richards (V. Brit.) 1:44,30 min,

2. Tom Dean (obaja V. Brit.) 1:44,32,

3. Hwang Sun-wu (Kór. rep.) 1:44,42,

4. David Popovici (Rum.) 1:44,90,

5. Luke Hobson (USA) 1:45,09;

6. I Ho-džun (Kór. rep.) 1:46,04,

7. Kieran Smith (USA) 1:46,10,

8. Felix Auböck (Rak.) 1:46,40



100 m znak:

1. Ryan Murphy (USA) 52,22 s,

2. Thomas Ceccon (Tal.) 52,27,

3. Hunter Armstrong (USA) 52,58,

4. Sü Tia-jü (Čína) 52,64,

5. Yohann Ndoye-Brouard (Fr.) 52,84,

6. Ksawery Masiuk (Poľ.) 52,92,

7. Hubert Kos (Maď.) 53,11,

8. Mewen Tomac (Fr.) 53,16





Ženy



100 m prsia:

1. Ruta Meilutyteová (Litva) 1:04,62 min,

2. Tatjana Schoenmakerová (JAR) 1:05,84,

3. Lydia Jacobyová (USA) 1:05,94,

4. Lilly Kingová (USA) 1:06,02,

5. Mona McSharryová (Ír.) 1:06,07,

6. Eneli Jefimovová (Est.) 1:06,36,

7. Sophie Hanssonová (Švéd.) 1:06,61,

8. Satomi Suzukiová (Jap.) 1:06,67



100 m znak:

1. Kaylee Rochelle McKeownová (Austr.) 57,53 s,

2. Regan Smithová 57,78,

3. Katharine Berkoffová (obe USA) 58,25,

4. Kylie Masseová 59,09,

5. Ingrid Wilmová (obe Kan.) 59,31,

6. Pauline Mahieuová (Fr.) 59,72,

7. Medi Eira Harrisová (V. Brit.) 59,84,

8. Wan Le-tchien (Čína) 1:00,39 min





1500 v. sp.:

1. Katie Ledecká (USA) 15:26,27 min,

2. Simona Quadarellová (Tal.) 15:43,31;

3. Li Ping-tie (Čína) 15:45,71,

4. Anastasia Kirpičnikovová (Fr.) 15:48,53,

5. Lani Pallisterová (Austr.) 15:49,17,

6. Isabel Marie Goseová (Nem.) 15:54,58;

7. Beatriz Pimentelová Dizottiová (Braz.) 16:03,70,

8. Katie Grimesová (USA) 16:04,21