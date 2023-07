Syn LeBrona Jamesa dostal na tréningu infarkt

Americký basketbalista Bronny James, syn hviezdneho LeBrona Jamesa, dostal infarkt počas pondelňajšieho tréningu svojho univerzitného tímu USC Trojans. Stav 18-ročného hráča je v súčasnosti podľa informácií jeho rodiny stabilizovaný.





"Bronny James utrpel počas včerajšieho tréningu infarkt. Záchranári mu dokázali pomôcť a previezli ho do nemocnice. Momentálne je stabilizovaný a už sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti," povedal hovorca rodiny pre agentúru AFP.Mladý hráč pôsobí v Trojans na University of Southern California od mája a v tohtoročnom All Star zápase vysokoškolských kandidátov zaujal pätnásťbodovou bilanciou. Jeho otec je držiteľ rekordu v celkovom počte bodov v NBA, štvornásobný víťaz ligy aj ocenenia pre najužitočnejšieho hráča. Viackrát vyjadril záujem pokračovať v kariére, aby mohol hrať v NBA spolu so svojím synom. Ten si môže odkrútiť premiéru v lige už na budúci rok – niektorí odborníci ho označili za kandidáta do najlepšej desiatky budúcoročného draftu.