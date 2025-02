Play off o osemfinále Európskej ligy: Škriniar dirigoval aj 19-ročného Akciceka, Plzeň si pred odvetou verí

Futbalisti Fenerbahce Istanbul sú krok od postupu do osemfinále Európskej ligy. Aj zásluhou slovenského obrancu Milana Škriniara zdolali v úvodnom zápase play off belgický Anderlecht Brusel 3:0. Škriniara, ktorý odohral celý duel, pochválil denník Hürriyet za výkon, no hviezdou zápasu bol podľa zdroja mladý obranca Yusuf Akcicek.





Hráči tureckého klubu viedli po polčase o dva góly, keď sa presadili Dušan Tadič a Edin Ďzeko, po prestávke dal tretí gól Youssef En Nesyri. Škriniar sa na európskej klubovej scéne predstavil prvýkrát v sezóne a pomáhal režírovať celú obranu na čele s 19-ročným Akcicekom. Mladý zadák odohral výborný zápas. "Hrali sme veľmi dobre ako tím. Vo všeobecnosti sme mali kontrolu nad loptou a určovali sme tempo. Vždy sa snažím vydať zo seba maximum a byť pripravený, ale dôležité bolo, že sme vyhrali 3:0. Do zápasu v Belgicku ideme s veľkou výhodou a až keď postúpime do ďalšieho kola, potom budem môcť oslavovať dobrý výsledok," povedal Akcicek.Mladý talent si v zápase počínal veľmi skúsene a svoju šancu chytil pevne za pačesy: "Je to pre mňa skvelá príležitosť spolupracovať s trénerom Mourinhom. Vždy sa na každom tréningu snažím naučiť niečo nové ako od trénera, tak aj od spoluhráčov. Snažím sa byť lepší ako predchádzajúci deň každý deň, na každom tréningu."Zápas naopak nevyšiel Plzni. Hráči českého klubu neuspeli na pôde maďarského Ferencvárosu, triumf domáceho mužstva 1:0 zariadil v 23. minúte Izraelčan Mohammed Abu Fani. Z lavičky hostí sledoval duel brankár Marián Tvrdoň. "Viktoriáni" mohli byť oveľa spokojnejší, ak by premenili šance. "Škoda, že tam nič nepadlo, ja sám som mal asi najviac striel v živote, ale nelietalo to. Aspoň jednu som mohol trafiť lepšie," uviedol stredopoliar Lukáš Červ pre idnes.cz.Hráči Plzne však považujú tesnú prehru za dobrý výsledok. "Je to výsledok, s ktorým môžeme niečo urobiť a my to aj urobíme," odhodlane vyhlásil Červ a dodal: "Atmosféra bola bola výborná, ale aj pre nás. Mne sa v takej hrá dobre, aj naši fanúšikovia boli počuť. Škoda, že sme sa s tým nevyrovnali lepšie, hlavne v tej prvej polovici. Doma to musíme zvládnuť. Máme najskôr zápas s Teplicami, musíme hrať jednoducho a nepozerať na to, že potom hráme s Ferencvárosom. Ale teraz sa pozeráme na Teplice, tie budú navyše vonku a v Česku teraz nie je úplne krásne počasie, čo je vždy nepríjemné. My tam musíme ísť s pozitívnou hlavou a správnym nastavením. Odvetu s Ferencvárosom hráme doma a nám to tam svedčí. Urobíme všetko pre to, aby sme to zvládli."