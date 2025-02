Turnaja štyroch krajín: USA deklasovali Fínsko 6:1

Hokejisti USA úspešne vstúpili do Turnaja štyroch krajín. V Montreale zdolali výber Fínska 6:1. Matthew Tkachuk si pripísal na konto dva góly a asistenciu, jeho brat Brady Tkachuk zaznamenal dva presné zásahy. Matthew a Brady ako prví bratia v histórii strelili v zápase na turnaji organizovanom NHL obaja viac ako jeden gól.





“Ešte si to ani naplno neuvedomujem, ale dokážem si predstaviť ako hrdí sú rodičia, celá rodina a priatelia. Neviem to ani slovami vyjadriť, je to ako z najkrajšieho sna. Veľmi som sa tešil na tento turnaj, je to pre mňa najlepšia skúsenosť v kariére. Chceme takto pokračovať ďalej a užívať si to,” povedal Brady Tkachuk pre nhl.com.S výkonom bratov bol spokojný aj tréner Američanov. “Obaja patria k najlepším silovým útočníkom v lige. Vedia hrať tvrdo, ale sú aj veľmi produktívni a nikto to nerobil lepšie ako ich otec. Hral som s Keithom a môžem povedať, že to bol jeden z najlepších silových útočníkov v hre. Synovia idú v jeho šľapajách,” povedal Sullivan podľa sportsnet.ca.Jake Guentzel a Matt Boldy zaznamenali po góle a asistencii, Zach Werenski nazbieral tri asistencie a Jack Eichel mal dve prihrávky na gól.Fíni sa v 8. minúte ujali vedenia, keď sa presadil obranca Buffala Henri Jokiharju. Jeho strela z pravej strany prešla pod rukou Connora Hellebuycka, ale brankár Winnipegu už v ďalšom priebehu neinkasoval a zaznamenal 20 zákrokov. O vyrovnanie sa v 11. minúte postaral Brady Tkachuk, keď z uhla nahodil puk do bránkoviska a od Sarosa sa dostal za čiaru.Sullivan v polovici zápasu premiešal formácie, keď spojil bratov Tkachukovcov s Eichelom a s Kyleom Connorom hrali Boldy a J.T.Miller. Zmeny pomohli a v závere druhej tretiny naklonil misky váh na americkú stranu Boldy, keď tečoval strelu spoluhráča z Minnesoty Brocka Fabera. “Tento gól nám veľmi pomohol, prvýkrát sme viedli a cítili sme, že už máme zápas v rukách. Matt to spravil perfektne, mne stačilo len nahodiť puk smerom na bránku a on to neskutočne tečoval. Odohral skvelý zápas,” povedal Faber.Nádeje na dobrý výsledok zmarili Američania svojim európskym súperom po raketovom štarte do tretej tretiny. V jej prvej minúte strelili dva góly a po troch minútach viedli 5:1. V 15. sekunde zvýšil na 3:1 Matthew Tkachuk, keď jeho strelu z diaľky tečoval fínsky obranca Niko Mikkola. O jedenásť sekúnd neskôr skóroval Guentzel po prihrávke kapitána Austona Matthewsa a na 5:1 zvýšil Brady Tkachuk presne po troch minútach záverečnej časti. Posledné slovo mal Matthew Tkachuk, ktorý v 52. minúte v presilovke uzavrel skóre na 6:1. Dvoma gólmi za jedenásť sekúnd vyrovnali Američania svoj vlastný rekord na NHL turnaji z roku 1991, keď na Kanadskom pohári strelili dva expresné góly takisto Fínom. Oba góly vtedy strelil Joel Otto. “Po tomto sme už neboli schopní vrátiť sa späť. Prvé dve tretiny sme hrali dobre, vytvárali sme si šance a boli sme nebezpeční, v tretej nám ušli,” povedal fínsky kapitán Aleksander Barkov.Dvaja bratia v jednom zápase na turnaji NHL skórovali naposledy pred deviatimi rokmi, keď sa na Svetovom pohári 2016 presadili v zápase s USA českí bratia Milan a Zbyněk Michálkovci. Brady a Matthew Tkachukovci sú treťou bratskou dvojicou s viac ako jedným bodom v jednom zápase. Pred nimi sa to podarilo slovenským útočníkom Mariánovi a Petrovi Šťastnému (obaja 0+2) ešte v drese Československa na Kanadskom pohári 1976 proti Fínsku a Američanom Aaronovi (0+2) a Nealovi Brotenovcom (2+0) na Kanadskom pohári 1984 proti vtedajšiemu Západnému Nemecku.V ďalšom zápase sa Američania stretnú v noci na nedeľu opäť v Montreale s domácou Kanadou. “Bude to najväčší zápas mojej kariéry. Rivalita medzi USA a Kanadou je veľká a všetci sa na tento zápas tešíme,” povedal Brady Tkachuk. Fíni sa v sobotu o 19:00 nášho času stretnú v európskom derby so Švédmi. Tréner Antti Pennanen neprezradil, či dostane v bránke opäť dôveru Juuse Saros. “Musíme sa nad tým zamyslieť. Juuse chytal 40 minút výborne, úvod tretej tretiny nám vôbec nevyšiel. Neboli sme pripravení,” povedal Pennanen.

Turnaj štyroch krajín:



USA - Fínsko 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)



Góly: 11. B. Tkachuk (Boldy, Werenski), 38. Boldy (Faber, Connor), 41. M. Tkachuk (Werenski, Guentzel), 41. Guentzel (Matthews, Hughes), 43. B. Tkachuk (Eichel, M. Tkachuk), 52. M. Tkachuk (Werenski, Eichel) – 8. Jokiharju (Granlund, Määttä). Strely na bránku: 21:32. Rozhodovali: McCauley, Hebert - Murray, Murchison. Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 21.105 divákov.







USA: Hellebuyck - Slavin, Fox, Werenski, McAvoy, Hanifin, Faber - Connor, Eichel, M. Tkachuk - Guentzel, Matthews, Hughes - B. Tkachuk, Miller, Boldy - Nelson, Trocheck, Larkin. Tréner: Mike Sullivan.



Fínsko: Saros - Mikkola, Lindell, Määttä, Jokiharju, Välimäki, Matinpalo - Lehkonen, Barkov, Rantanen - Hintz, Aho, Laine - Luostarinen, Lundell, Granlund - Teräväinen, Haula, Armia. Tréner: Antti Pennanen.