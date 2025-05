Plazmolifting tváre v Bratislave - prirodzené omladenie bez chirurgie

Plazmolifting tváre možno využiť pri komplexnej terapii dermatologických ochorení a vekom podmienených zmien pokožky, ale zákrok možno vykonať aj na žiadosť pacienta s cieľom predísť tvorbe vrások.

Čo je plazmolifting a prečo skutočne zaberá

Plazmolifting tváre je procedúra založená na injekčnej aplikácii vlastnej krvnej plazmy bohatej na krvné doštičky do pokožky tváre. Pred procedúrou sa odoberie malé množstvo krvi pacienta a po jej úprave sa následne aplikuje do pokožky. Trombocyty sa po vstreknutí do tkanív aktivujú a uvoľňujú biologicky aktívne látky. Výsledkom je, že pri zákroku dochádza k syntéze kolagénu a elastínu. Táto procedúra má protizápalový a regeneračný účinok. Ďalšie účinky plazmoliftingu tváre:

zlepšenie pevnosti a pružnosti pokožky;

zlepšenie vzhľadu pleti;

hĺbková hydratácia pokožky;

zjemnenie vrások;

zúženie pórov a vyrovnanie reliéfu pleti;

redukcia akné a hyperpigmentácie;

zníženie zápalu a podráždenia pleti.

Použitie vlastného biomateriálu pacienta znižuje riziko alergií a infekčných ochorení (hepatitída, HIV). Plazmolifting tváre poskytuje výrazné omladenie tváre na dlhé obdobie.

Kedy je vhodný plazmolifting tváre

Plazmolifting tváre sa vykonáva, keď sa zhoršuje elasticita pokožky a objavujú sa vrásky.

Rovnako sa plazmolifting tváre môže predpísať pri akné, na zníženie zápalu a urýchlenie hojenia jaziev. Ďalšie indikácie na tvárový plazmolifting:

zmeny pokožky súvisiace s vekom;

ochabnutá a unavená pleť;

tvorba vrások;

suchosť a dehydratácia pokožky;

hyperpigmentácia;

regenerácia pokožky po laserových zákrokoch, peelingu alebo opaľovaní.

Plazmolifting tváre v medicínskom centre Doktorpro v Bratislave je možné absolvovať po konzultácii s dermatológom. Zákrok je kontraindikovaný pri nádorových ochoreniach a alergickej reakcii na heparín. Kontraindikáciou pre tvárový plazmolifting sú aj krvné patológie (leukémia, lymfóm), akútne vírusové infekcie (chrípka, COVID-19), tehotenstvo a dojčenie.

Ako prebieha plazmolifting tváre

Pri plazmoliftingu tváre sa injekcie aplikujú do čela, líc, brady a nazolabiálnych záhybov. Priebeh procedúry je nasledovný:

Lekár odoberie pacientovi malé množstvo krvi zo žily. Krv umiestni do špeciálnej centrifúgy, kde sa od seba oddelia jednotlivé zložky krvi, erytrocyty od krvnej plazmy a krvných doštičiek. Dermatológ ošetrí tvár pacienta anestetikom. Následne sa plazma, obohatená o krvné doštičky, aplikuje mikrovpichmi do problémových oblastí pokožky. Po vstreknutí plazmy sa na pokožku nanesie upokojujúci krém.

Na dosiahnutie maximálneho účinku zákroku je potrebné absolvovať celý kurz plazmoliftingu tváre, ktorý pozostáva z dvoch až štyroch procedúr.

Dermatológ v Bratislave určuje počet procedúr, a to na základe individuálnych potrieb každého pacienta. Interval medzi jednotlivými procedúrami by mal byť sedem až desať dní.

Prečo si vybrať ošetrenie tváre plazmoliftingom

Ošetrenie tváre plazmoliftingom sa odporúča kvôli jeho neinvazívnemu charakteru. Ďalšie výhody ošetrenia tváre plazmoliftingom sú:

žiadne chemikálie ani syntetické látky;

krátka doba rekonvalescencie;

kompatibilita s každým typom pleti.

Zákrok nemá vplyv na tonus tvárových svalov a nemení výraz tváre. Tvárový plazmolifting má dlhodobý účinok, 6 až 12 mesiacov, avšak závisí od osobitostí organizmu, starostlivosti o pleť a životného štýlu pacienta.