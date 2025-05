SNG sa pre výstavu Brucea Webera s názvom My Education dostala do sporu s pražskou galériou

Bez vedomia a súhlasu Prahy

Svoje autorské práva budú hájiť

Má to byť výnimočná udalosť

5.5.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) zorganizuje výstavu Brucea Webera s názvom „My Education". Produkčnej spoločnosti MILOSH Ltd., s.r.o.zaplatí za rezerváciu a poskytnutie jednotlivých umeleckých diel 285-tisíc eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.SNG by poplatok mala uhradiť do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. „Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poplatok vo výške Loan Fee uvedený v tomto odseku zmluvy je nevratný," píše sa ďalej v dokumente. Okrem toho sa galéria zaviazala uhradiť „všetky preukázateľné a reálne vynaložené produkčné náklady súvisiace s prípravou a realizáciou výstavy".To zahŕňa napríklad aj reálne vynaložené náklady na architekta a kurátora výstavy, stavbu či printy a marketingovú kampaň. Rovnako sa zaviazala v plnej výške uhradiť náklady neuvedené v rozpočte, avšak len v prípade, ak ich vopred písomne schváli.Podľa údajov uvedených v zmluve by sa výstava mala konať od tohtoročného septembra do januára 2026 v priestoroch SNG v Bratislave, pričom presný termín vernisáže a záveru výstavy by mal byť určený v dodatku ku zmluve.K výstave sa ale vyjadrila aj Galéria hlavného mesta Prahy (GHMP). Vo svojom stanovisku zverejnenom na webe, pod ktorým sú za celú GHMP podpísané riaditeľka Magdalena Juříková a šéfkurátorka Helena Musilová, inštitúcia poukázala na to, že minulý rok v nej pod rovnakým názvom, „My Education", bola uvedená autorova prvá celosvetová retrospektíva. Spoluautorkou výstavy bola aj Musilová.GHMP v stanovisku konštatuje, že dohoda medzi produkčnou spoločnosťou Milosh Ltd. a novým vedením SNG na čele s generálnym riaditeľom Jurajom Králikom , prebehla bez ich vedomia a súhlasu, a to „s použitím štruktúry a názvu výstavy, na ktorých mala GHMP značný ideový a kurátorský podiel".V stanovisku sa ďalej inštitúcia verejne a nahlas dištancuje od krokov, ktoré viedli k predmetnej zmluve, poukazuje pri tom na to, že zo SNG odišli viacerí špičkoví odborníci, ktorí sa „nemohli zmieriť s vedením inštalovaným pani ministerkou Šimkovičovou, a v dobe, kedy je kultúrna verejnosť v štrajkovej pohotovosti a protestuje proti celému radu ministerských zásahov do kompetencií kultúrnych a umeleckých inštitúcií i jedincov".Zdôraznili tiež, že pokiaľ to bude nutné, svoje autorské práva budú obhajovať aj právnou cestou. „Nechceme a nemôžeme byť súčasťou procesu, ktorý formálne legitimizuje to, čo sa momentálne deje v skúšanej slovenskej kultúre," uzavreli stanovisko.Na situáciu zareagovala SNG, vo svojom oficiálnom vyhlásení uviedla, že tvrdenia uvádzané GHMP nie sú pravdivé.„Pripravovaná výstava „Bruce Weber: My Education" bude originálna koncepcia pripravená osobitne pre Slovenskú národnú galériu. Zoznam diel, ktoré sú súčasťou zmluvy podpísanej medzi SNG a spoločnosťou Milosh, Ltd., ako aj názov výstavy My eduction je výhradným vlastníctvom autora, fotografa Brucea Webera a produkčnej spoločnosti Milosh, Ltd." píše sa vo vyhlásení, pod ktorým sú podpísaní riaditeľ SNG Juraj Králik a umelecký riaditeľ Martin Dostál.Ako ďalej uviedli, SNG podpísala s produkčnou spoločnosťou Milosh, Ltd., zastupujúcou Webera, výhradnú zmluvu na realizáciu predmetnej výstavy v Bratislave.Podotkli tiež, že rokovania o tejto výstave začalo ešte predošlé vedenie a Králik v nich len pokračoval (od odvolania riaditeľky Alexandry Kusej v lete minulého roka sa v SNG vystriedali traja riaditelia, a to Anton Bittner , Miloš Timko a Králikov predchodca Jaroslav Niňaj - pozn. SITA).„V Slovenskej národnej galérii vznikne po stránke ideovej i priestorovej kurátorsky odlišný koncept výstavy, ako bol koncept realizovaný GHMP. Celá stratégia a výstavná koncepcia sa pripravuje na mieru priestorom SNG, ktoré sa líšia od priestorov predošlej výstavy v Galérii hlavného mesta Prahy," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení SNG.Taktiež je v ňom zdôraznené, že nové vedenie galérie je vo funkcii necelý mesiac a za takýto krátky čas inštitúciu zastabilizovalo, pričom pripravuje aj nové výstavy. Medzi nimi je aj Weberova „My Education", podľa galérie pôjde o výnimočnú kultúrnu udalosť pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o umenie.