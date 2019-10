Plénum odmietlo zriadenie poslaneckého klubu Demokratickej strany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli zriadenie poslaneckého klubu Demokratickej strany (DS). Plénum o tom rozhodlo na pondelkovom hlasovaní. Vytvoriť ho chceli poslanci, ktorí odišli z klubu SaS.O vstupe do DS informovali pred časom deviati poslanci, ktorí opustili klub SaS. Sú to osobnosti okolo niekdajších podpredsedov SaS Jany Kiššovej a Ľubomíra Galka či bývalej predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej.Stranu opustili po tom, ako členovia SaS na nominačnom kongrese rozhodli o vylúčení Blahovej zo strany. Zároveň na ňom odsúhlasili kandidátku do volieb navrhnutú predsedom strany Richardom Sulíkom, na ktorej nefigurovali.