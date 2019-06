Plénum prerokuje zmeny vo financovaní strán v zrýchlenom režime

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Novelu zákona o volebnej kampani, ktorá má zaviesť finančné limity pre strany či zrušiť tretie strany ako oprávnené subjekty viesť volebnú kampaň, prerokujú poslanci v zrýchlenom režime. Rozhodli o tom v stredu. Novelou, ktorú predložili koaliční poslanci, sa má upraviť financovanie strán aj kampane. Zmeniť by sa mali pokuty a mala by sa stanoviť aj maximálna suma členských príspevkov pre stranu.Poslanci navrhované zmeny odôvodňujú snahou vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany súperiace vo voľbách. Súťaž by pred voľbami by mala byť podľa nich postavená na programe, politickej činnosti a cieľoch, a nielen na vynakladaní finančných prostriedkov prostredníctvom tzv. tretích strán.Predkladatelia poukazujú na to, že inštitút tretích strán je vo volebnej kampani využívaný najmä samotnými kandidátmi na zvýšenie limitu nákladov na volebnú kampaň, pričom úlohu tretích strán plnia predovšetkým ich príbuzní.vysvetľujú, pričom uvádzajú, že tretie strany môžu byť využívané aj na antikampaň voči konkrétnym politickým stranám.Novela hovorí, že politická strana by počas jedného volebného obdobia do NR SR mohla prijať najviac 3,5 milióna eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.vysvetlili predkladatelia.Právna norma má tiež určiť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena. Mala by byť 10.000 eur. Novela by mala upraviť aj pokuty pri prekročení finančného limitu pre volebnú kampaň. "vysvetlili.Zákonodarcovia chcú tiež zvýšiť sankcie za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za porušenie volebného moratória. Doplniť by sa ďalej mala pokuta pre právnické osoby za porušenie moratória.Poslanci navrhujú, aby boli zmeny v zákone o volebnej kampani platné ku dňu ich vyhlásenia Zbierke zákonov SR. Odôvodňujú to problematikou návrhu zákona.