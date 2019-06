Vzorky nebezpečných látok z bývalého podniku Chemko Strážske analyzujú

Výjazdové rokovanie vlády SR v Stropkove 25. júna 2019. Na snímke z TK po zasadnutí vlády SR zľava ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza a vpravo prednosta Okresného úradu Stropkov Alfonz Veselý. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Michalovce 26. júna (TASR) - Vzorky nebezpečných PCB látok z areálu bývalého štátneho podniku Chemko Strážske v okrese Michalovce analyzujú. Na základe výsledkov sa určí ďalší postup. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Boris Susko a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach.MŽP sa danou lokalitou zaoberá od minulého roka.povedal Susko s tým, že po nájdení sudov s nebezpečným odpadom v druhej časti areálu začal rezort rovnako okamžite konať. V súčinnosti s tamojším okresným úradom v apríli vykonali terénnu obhliadku, v máji odobrali vzorky. „Postup, ktorý bude veľmi operatívny, bude buď podľa legislatívy Ministerstva vnútra (MV) SR - cez civilnú ochranu, alebo podľa pravidiel MŽP,“ uviedol.Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove podľa Sakovej vykonalo odber vzoriek z troch oblastí. Išlo o ošipáreň, sklady starej teplárne a lesnú oboru v objekte Chemko Strážske.uviedla s tým, že po tom sa rozhodne, ktorý rezort dostane odstránenie tohto nebezpečného odpadu do svojej gescie.dodala. Ministerka zároveň tvrdí, že je v záujme vlády túto problematiku riešiť čo najskôr.V súvislosti s tým, že posledných desať rokov štátne orgány nevykonali žiadnu kontrolu aj napriek možnej asistencie polície alebo súdov uviedla, že podľa jej informácií majiteľ povolil prístup do objektu až vtedy, keď spoločnosť išla do likvidácie.povedala. Zároveň potvrdila, že podľa predbežných zistení, respektíve podľa niektorých analýz je možné, že odpady v niektorých častiach danej lokality sú oveľa staršie.Susko dodal, že na Okresnom úrade v Michalovciach sa od januára vykonáva kontrola rezortu životného prostredia, a to práve v oblasti odpadového hospodárstva. Zatiaľ nebola ukončená. Podľa neho niekoľkými kontrolami prešlo aj odkalisko Poša v okrese Vranov nad Topľou, ktoré predstavuje environmentálnu záťaž. Zistili niekoľko nedostatkov.uzavrel s tým, že niektoré subjekty, ktoré tam podnikajú, sa zrejme budú musieť podriadiť určitým povoleniam.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na májovom výjazdovom rokovaní vlády v Trebišove uviedol, že chce, aby bola v súvislosti s nájdenými nebezpečnými látkami v areáli niekdajšieho Chemko Strážske vyhlásená mimoriadna situácia a odpad bol zlikvidovaný na náklady štátu. V uvedenom areáli sa našli v prevažne skorodovaných sudoch stovky ton toxického odpadu so zvyškami nebezpečných látok PCB, čo sú polychlórované bifenyly.