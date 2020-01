Ples v opere 2020: Začal sa Ples v opere. Aký bude program?

Celý večer bude aj počas nadchádzajúceho jubilejného ročníka sprevádzať myšlienka dobročinnosti a spolupatričnosti. Svojou účasťou podujatie vysokej spoločenskej úrovne poctí tristo párov významných hostí z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania aj športu.

„Veľmi si vážime, že už 20 rokov sa nám darí držať vysokú spoločenskú úroveň dobročinného Plesu v opere a rovnako dlho si zachovávame priazeň ctených hostí, podporovateľov a verejnosti. Za dve desaťročia sa nám podarilo vybudovať jedno z najväčších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku, ktoré významne prispelo k riešeniu mnohých pálčivých problémov,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Ples v opere 2020 – fakty v skratke Dátum 11. január 2020 Miesto Historická budova Slovenského národného divadla (SND) Počet hostí 300 párov Vstupenka (cena) Hostí na Ples v opere pozýva hostiteľ plesu písomne, doručením osobnej pozvánky. Minimálna hodnota je 500 eur, je na hosťoch, akou čiastkou podporia dobročinnosť. Sto percent výťažku ide na program Nadácie pre deti Slovenska Kto chýba? Za ostatných 10 rokov sa vďaka príspevkom hostí podarilo vyzbierať už viac ako dva milióny eur. Dress code White tie resp. Black tie (nižšia úroveň spoločenského oblečenia je na Plese neprípustná) Dobročinné podujatie už tradične otvára plesovú sezónu na Slovensku. V tomto článku nájdete kompletné informácie o Plese v opere – veľkú galériu s fotografiami (šaty, róby, účesy), program, účinkujúcich aj mená debutantov. Ples v opere 2020 – program Slávnostný program, ktorý otvoria operné árie, prvýkrát uvedie dvojica Emília Vášáryová a Martin Huba. Obaja herci sú dlhoročnou súčasťou Čestného plesového výboru a Emília Vášáryová je od roku 2015 aj ambasádorkou dobročinného poslania Plesu v opere.

Po úvodnom ceremoniáli prevedie hostí zvyškom večera po prvýkrát v histórii tohto podujatia konferenciér. Tejto úlohy sa premiérovo zhostí mladý spevák, herec a moderátor Martin Madej.

Šaty pre obľúbenú herečku pripravil Boris Hanečka. „Veľmi sa teším, že róbu pre pani Vášáryovú budem môcť pripraviť práve ja. Je to veľká zodpovednosť,“ vyznal sa návrhár.

Róba, v ktorej sa Emília Vášaryová predstaví na 20. ročníku Plesu v opere podľa Hanečku v sebe nesie niekoľko hlbokých myšlienok aj odkazov. „Pevne verím, že sa nám spoločne podarí docieliť želaný efekt a šaty očaria nielen hostí, ale budú predovšetkým radosťou pre ich nositeľku. Môžem prezradiť len jediný detail, a to, že šaty budú rubínovej farby,“ poznamenal.

Hanečká pripravil celkovo 31 kostýmov pre desaťčlenný súbor tanečníkov, osemnásťčlenný zbor a troch sólistov. Okrem toho sa počas programu objavia na scéne tri výnimočné sukne. „Na tvorbu každej z nich sa použilo až 17 metrov látky,“ upresňuje módny návrhár.

Hrachuhí Bassénz … je medzinárodne etablovaná operná sopranistka, ktorá aktuálne hosťuje ako sólistka Kráľovskej opery v Londýne Covent Garden. V poslednej dobe sa tiež predstavila v Kráľovskej opere v Osle i vo Viedenskej štátnej opere. Bassénz je súčasne aj novo-angažovanou sólistkou legendárnej drážďanskej Semperoper. Tam prednedávnom premiérovala novú inscenáciu Smetanovej Predanej nevesty práve s Pavlom Bršlíkom Pavel Bršlík … v súčasnosti patrí k najvýraznejším predstaviteľom mladšej speváckej generácie na medzinárodnej opernej scéne a pravidelne hosťuje v najznámejších svetových operách. Otvárací valčík dobročinného Plesu v opere, ale aj celej plesovej sezóny na Slovensku, prebehne tradične v podaní tanečníkov Interklubu Madit. V historickej budove SND v úvode večera zaznejú árie z pera Eugena Suchoňa, Georga Friedricha Händela, Giacoma Pucciniho, Carla Orffa a Antonína Dvořáka. Vystúpenie sólistov doplní zbor a vizuálne program oživia pôsobivé choreografie. Réžiu ceremoniálu má už po šiesty raz na starosti česká choreografka Jana Burkiewicz, ktorá vo svojej tvorbe kombinuje divadlo s vizuálnym umením, dizajnom, novým cirkusom a módou. Inšpiráciou pre tohtoročný úvodný ceremoniál bola pre ňu podľa jej slov láska. „Láska ako ústredný leitmotív azda každého operného diela. Láska, ktorá v sebe nesie esenciu spolupatričnosti, empatie, dôvery a nezištnosti – a to je aj esencia dobročinného Plesu v opere,“ vysvetlila Burkiewicz.

Česko-slovenské hviezdy na Plese v opere 2020

V rámci programu jubilejného 20. ročníka dobročinného Plesu v opere sa predstavia interpreti z oboch brehov Moravy, ktorí sa postarajú o skvelú zábavu a hudobnú pestrosť počas celého večera. Súčasná česká hviezda, multitalentovaný umelec Vojtěch Dyk, zažije na Plese v opere svoju premiéru a s orchestrom poteší hostí nielen autorskými tanečnými skladbami, ale aj funky swingovými aranžmánmi svetových hitov.

Hostia dobročinného Plesu v opere sa môžu tešiť aj na vystúpenie jednej z najväčších osobností slovenskej aj českej hudobnej scény – Richarda Müllera, nositeľa osemnástich cien v hudobnej ankete Aurel a štyroch cien v ankete Grand Prix rádio. O zábavu sa postará aj skvelý Matěj Rupert s Terezou Černochovou.

Hudobných hostí budú počas tohto výnimočného večera sprevádzať až dva špičkové hudobné orchestre, a to Orchester Gustáva Broma a renomovaný B-Side Band. Prítomnosť dvoch orchestrových zoskupení je výnimočným prvkom, ktorý vyzdvihuje vysokú spoločenskú úroveň jubilejného Plesu v opere a noblesu samotného programu. Významný moment prepojenia dvoch jubileí nastane vystúpením skupiny Hex, ktorá oslavuje okrúhlych tridsať rokov od svojho založenia.

V Restaurante Opera sa o zábavu prvýkrát v histórii Plesu v opere postará zoskupenie Cimbal Brothers – jedinečná kombinácia cimbalu, huslí a svetových hitov. Spolu s nimi sa predstaví aj vynikajúca Svetlana Rymarenko, ktorá patrí k obľúbeným hudobným stáliciam dobročinného Plesu v opere.

Ples v opere 2020 – debutanti

Pre mnohých hostí je účasť na Plese v opere tradíciou, každý rok však prichádzajú aj nové významné osobnosti, ktoré sa charitatívneho podujatia zúčastňujú po prvýkrát. Medzi hosťami, ktorí na jubilejnom 20. ročníku dobročinného Plesu v opere zažijú svoju premiéru, budú aj úspešní slovenskí športovci, umelci, podnikatelia, či zástupcovia tretieho sektora.

Medzi hostí dobročinného Plesu v opere sa tak zaradia futbalista Ján Ďurica, hokejové hviezdy Marián Gáborík a Marián Hossa, bývalá slovenská profesionálna tenistka Dominika Navara Cibulková a krasokorčuliarka Oľga Beständigová. Svoju premiéru na pozícii hosťa zažije aj redaktorka TV Markíza Andrea Šprochová, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris a absolútna Slovenka roka Andrea Gontkovičová, riaditelia Nadácie Pontis Martina Kolesárová a Michal Kišša, či špeciálny pedagóg a správca Centra inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo.

Oblasť vedy zastúpi vedec a pedagóg na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák. Prvýkrát zažijú atmosféru dobročinného Plesu v opere aj režisér, herec a scenárista Peter Bebjak, sochár Ján Ťapák a spisovateľ Ondrej Štefánik.

Dobročinnosť Plesu v opere 2020

Poslaním jednej z najväčších dobročinných udalostí je prostredníctvom finančného výťažku rozšíriť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť tak zlepšeniu situácie aj v materských školách, ktoré sú prirodzeným priestorom, kde sa deti so zdravotným znevýhodnením môžu začleniť do kolektívu svojich zdravých rovesníkov.

Svoj dobročinný zámer naplní v spolupráci s hostiteľom Plesu v opere, spoločnosťou Orange Slovensko a s mimovládnou neziskovou organizáciou Nadácia pre deti Slovenka práve vďaka štedrosti vzácnych hostí.

„Podpora našich vzácnych hostí nás každý rok utvrdzuje v tom, aký hlboký zmysel má toto dobročinné podujatie. Veľmi ma teší, že za uplynulé dva roky sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky práve tejto oblasti, zároveň si uvedomujeme, že situácia ešte ani zďaleka nie je v žiadanom stave a je potrebné sa problematike inkluzívneho vzdelávania venovať naďalej. Ples v opere vnímam ako dôležitý prostriedok pre získanie pozornosti verejnosti i financií na realizáciu funkčných zmien v tejto problematike,“ vysvetlil zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere a člen Čestného plesového výboru.

Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentka svoju podporu vyjadrila taktiež dobročinnému zámeru Plesu v opere a prevzala záštitu aj nad programom na podporu vzdelávania Kto chýba?, ktorý sa už druhý rok darí realizovať práve vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere.

„Inkluzívne vzdelávanie vytvára podmienky na to, aby sa všetky deti mohli v škole cítiť plnohodnotne bez ohľadu na ich znevýhodnenie. Keďže inkluzívne vzdelávanie podporuje potenciál každého dieťaťa, buduje vzájomný rešpekt a toleranciu. Takéto spoločné vzdelávanie môže zásadne pomôcť k prekonávaniu predsudkov a negatívnych postojov voči inakosti, inej skúsenosti či inému názoru,“ vyjadrila sa Čaputová.

V minulosti venoval Ples v opere celý výťažok najmä na podporu detí so zdravotnými problémami a znevýhodneniami. Doposiaľ dobročinný Ples v opere prispel na technické zariadenie Detského kardiocentra, podporil šesť perinatologických centier na Slovensku, zlepšil prístrojové vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a otvoril tri Centrá včasnej intervencie – v Banskej Bystrici, Košiciach a pri Trenčíne.

Počas minulého 19. ročníka hostia venovali historicky najvyššiu sumu – celkovo 270 486 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil viac ako dva milióny eur tam, kde sú skutočne potrebné.