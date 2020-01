Hodiny na trnavskej Mestskej veži ukazujú čas už 290 rokov, Nemčekovci sa o nich starajú sto rokov

Dedko sa narodil vo veži

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Presný čas v centre Trnavy celých 290 rokov ukazujú hodiny na Mestskej veži, o ktoré sa už približne sto rokov denne stará rod Nemčekovcov. Karol Nemček najmladší záujemcom o unikátnu technickú pamiatku ukáže fungovanie mechanizmu hodín zvnútra Mestskej veže. Komentované prehliadky budú 17. januára a 21. januára vždy o 17:30.„Hodinový stroj môžeme v podstate rozdeliť na tri časti, každú z nich poháňa závažie. O chod stroja sa starajú dvaja ľudia. V minulosti to boli vždy otec so synom a tak je to aj dnes. Tým, že hodiny idú nepretržite 24 hodín, je nevyhnutné, aby bol jeden z hodinárov vždy prítomný v meste,“ vysvetľuje Karol Nemček najmladší. Je v poradí už štvrtým Karolom Nemčekom, ktorý zodpovedá za presný čas v centre Trnavy.Jeho dedko, samozrejme tiež Karol Nemček, sa v Mestskej veži dokonca narodil. V miestnosti nad hodinovým strojom sa v minulosti bývalo. Nemčekovci sa v dávnejšej minulosti nestarali len o bezchybný chod hodinového stroja, ale boli aj mestskými hlásnikmi. Každú štvrťhodinu z rohov dominanty mesta hlásili čas, dávali však pozor aj na oheň a blížiacu sa búrku.„Rodina Nemčekovcov je úzko spojená s dejinami Mestskej veže v Trnave. Sme veľmi radi, že Karol Nemček sa podujal sprevádzať návštevníkov a zasvätiť ich do tohto unikátneho remesla. Výstup na Mestskú vežu bude spolu s výkladom trvať 1,5 hodiny, počet miest je limitovaný na 15, preto je potrebné rezervovať si miesto v Turistickom informačnom centre Región Trnava,“ dodala Michaela Sendeková, riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.Hodinový stroj do trnavskej Mestskej veže namontoval v roku 1729 Franz Lang. Odvtedy hodiny hodinárski majstri niekoľkokrát opravovali, ich mechanizmus však zostal zachovaný a stále funguje bez pohonu elektrickou energiou. Naposledy sa čas v Trnave zastavil v roku 2011, historické hodiny pre poruchu nefungovali dva mesiace a dva dni.