Plne zaočkované osoby by sa v Gruzínsku nemuseli preukazovať testom, výnimku majú aj deti

Otvorené sú všetky cesty

Deti sú od testovania oslobodené

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Gruzínska vláda predpokladá, že od stredy 1. decembra dôjde k zrušeniu povinnosti preukázať sa na pozemnej hranici do Gruzínska negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.Táto novinka však bude platiť len pre plne zaočkované osoby. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Do Gruzínska môžu vstúpiť všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 a preukážu sa očkovacím preukazom v anglickom alebo ruskom jazyku, alebo vedia preukázať, že prekonali ochorenie COVID-19 počas ostatných 100 dní pred vstupom do krajiny. V prípade vstupu letecky sa ďalšie potvrdenia či testy nevyžadujú a po príchode nie je povinná karanténa.„Do Gruzínska môžu vstúpiť cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu aj osoby, ktoré nepodstúpili očkovanie. Sú však povinní sa pred cestou zaregistrovať. Cestujúci preberá zodpovednosť za všetky možné náklady spojené s ochorením COVID-19 počas pobytu v krajine,“ spresňuje MZVEZ SR.Podmienkou je zároveň predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie staršieho ako 72 hodín) a následne na tretí deň po vstupe sú povinní vykonať ďalší PCR test na vlastné náklady. Medzi vstupom do krajiny a testom na tretí deň nie sú povinní absolvovať samoizoláciu.Osoby mladšie ako 10 rokov sú oslobodené od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR testu pri vstupe a následné vykonanie PCR testu na tretí deň.