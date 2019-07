Plnenie Stratégie rozvoja múzeí a galérií dosiahlo 73 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 3. júla (TASR) - Plnenie Stratégie rozvoja múzeí a galérií sa v období 2013 – 2018 dostalo na hodnotu 73 percent. Uvádza to správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2018, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.Správa analyzuje informácie, ktoré poskytli múzeá a galérie zriadené Ministerstvom kultúry (MK) SR, taktiež zbierkovými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných štátnych orgánov, vyšších územných celkov (VÚC) i tých múzeí a galérií, ktoré patria pod hlavné mesto SR Bratislavu.Správa analyzuje údaje z viacerých oblastí činnosti zbierkových inštitúcií od vedecko-výskumnej činnosti, ochrany zbierkových predmetov, prezentačnej a akvizičnej činnosti, rozvoja ľudských zdrojov až po finančné zabezpečenie realizácie stratégie. Do odpočtu aktualizačnej správy boli započítavané údaje od 17 zriaďovateľov (celkom 78 organizácií).informuje o tom MK SR.Rezort takisto priznáva, že pôvodný zámer byť úplne konkrétny (ktoré organizácie cieľ plnili a ktoré neplnili) zostal nevyužitý.uvádza rezort. Odpočet stratégie poukázal aj na niektoré organizácie v pôsobnosti MK SR, ktoré majú značne obmedzený výkon. "zdôrazňuje MK.Správa takisto poukazuje na fakt, že vysoké nároky na počet a diferencovanosť jednotlivých priestorov stavajú múzeá a galérie ako pamäťové inštitúcie do pozície neustálych žiadateľov o veľké objemy finančných prostriedkov na úpravu objektov vo svojej správe. Múzeá a galérie musia byť pre verejnosť dostatočne prístupné a z tohto hľadiska sa často nachádzajú v centrách miest a obcí. Ich výborná prístupnosť je však často podmienená umiestnením v pamiatkovo chránených zónach, rezerváciách a objektoch.uvádza rezort kultúry. Ako efektívne riešenie do budúcnosti preto navrhuje využiť reprezentatívne objekty v centrách miest na expozície, pracoviská, školiace a relaxačné priestory a objekty mimo týchto pamiatkovo chránených zón na vybudovanie veľkoplošných depozitárov, skladov, reštaurátorských dielní a ateliérov.