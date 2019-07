SR stále zápasí s regionálnymi rozdielmi aj dlhodobo nezamestnanými

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovensku sa už vlani podarilo splniť cieľ, ktorý bol stanovený v rámci stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti. Do roku 2020 mala miera zamestnanosti dosiahnuť 72 %. Tento cieľ podľa ministerstva práce bol splnený už vlani, keď dosiahla 72,4 % a v porovnaní s národným cieľom bola vyššia o 0,4 percentuálneho bodu. Výzvou však stále zostávajú regionálne rozdiely, ako aj dlhodobo nezamestnaní. Konštatuje to ministerstvo práce v informácii o plnení Národnej stratégie zamestnanosti, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Naďalej pretrváva problém s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá by do roku 2020 mala klesnúť pod 3 %.očakáva rezort práce.Z hľadiska počtu zatiaľ čo v roku 2017 bolo dlhodobo nezamestnaných 87.850, ku koncu minulého roka sa tento počet znížil na 67.549 ľudí, čo bol 39,78-percentný podiel z počtu 169.803 evidovaných uchádzačov o zamestnanie.vyčíslil rezort práce.Na Slovensku naďalej pretrvávajú aj regionálne rozdiely, ktoré majú za následok rozdielnu mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Vlani bola najvyššia nezamestnanosť v Prešovskom kraji a v okrese Kežmarok. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Trnavskom kraji a v okrese Hlohovec. Spomedzi okresov bolo najviac ľudí bez práce v Rimavskej Sobote. Ku koncu minulého roka úrady práce evidovali 73.890 voľných pracovných miest, z toho najviac predstavovali operátori a montéri strojov a zariadení.