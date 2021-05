Plošné odškodňovanie je už podľa Richtera zbytočné, Viskupič vidí riešenie v dočasnom znížení DPH

Pomoc má byť adresná

Potrebná hlboká analýza

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prípadné odškodňovanie by sa malo týkať malých a stredných podnikov v najviac postihnutých odvetviach. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda Výboru Národnej rady (NR SR) pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO).Univerzálny odškodňovací zákon pre podnikateľov a firmy postihnuté pandémiou koronavírusu z dielne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vláda trikrát neschválila, no podľa Kremského je možné, že ešte schválený bude. Pomoc z neho by však mala byť adresná a týkať sa najmä menších podnikov, ktoré ju naozaj potrebujú.Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) uviedol, že štát už ľuďom poskytol väčšinu pomoci, ktorú im poskytnúť mohol. Ekonomika by podľa neho mala začať fungovať viac na základných ekonomických princípoch. „My sa už musíme posunúť dopredu. Našou šancou je veľmi rýchlo otvoriť ekonomiku a pomoc smerovať tak, aby sa jednoduchšie podnikalo,“ povedal Viskupič. Riešenie pomoci najviac postihnutým vidí napríklad v dočasnom znížení dani z pridanej hodnoty.Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Richtera (SMER-SD) by už plošné odškodňovanie bolo v súčasnej situácii zbytočné. Na druhej strane by sa však v prípade neodškodňovania mohli ľudia cítiť oklamaní. Podľa Richtera bude potrebné vykonať hlbokú analýzu, ktorá by ukázala, ktorí podnikatelia a ktoré firmy pomoc od štátu naozaj potrebujú.Všetci diskutujúci sa zhodli, že napríklad veľké firmy na Slovensku prežili krízu spojenú s pandémiou koronavírusu bez väčšej ujmy, čo je pre krajinu dobre.