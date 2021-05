Sociálnou sieťou sa šíri podvodná súťaž v mene banky, klienti môžu prísť o peniaze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2021 - Sociálnou sieťou sa šíri podvodná súťaž o 50-tisíc eur v mene banky. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Autori podvodného príspevku zneužili vizuál banky, vďaka čomu súťaž pôsobí, ako by bola naozaj vyhlásená bankou.Cieľom podvodníkov je pritom získanie údajov o platobných kartách ľudí, ktoré sú požadované v registračnom formulári do súťaže. Banka falošný profil nahlásila a prevádzkovateľ sociálnej siete ho následne zrušil. Do hodiny bol však vytvorený nový.Okrem neho páchatelia navyše vytvorili niekoľko falošných profilov údajných výhercov, ktorí potvrdzujú, že súťaž je pravá a naozaj dostali peniaze na účet.Banka vyzýva ľudí, aby boli obozretní, nevypĺňali registračný formulár a nikomu neposkytovali svoje osobné ani citlivé údaje. Klientov, ktorí už formulár vyplnili, žiada, aby kontaktovali klientské centrum banky. Cesnaková upozorňuje, že podvodná stránka má len niekoľko stoviek sledovateľov, chýba jej modrý znak overenia pri názve profilu a v názve profilu má miesto medzery podčiarkovník. Komentáre údajných výhercov sú písané v slovenčine, ale s profilmi so zahraničnými menami a nie vždy dávajú zmysel.