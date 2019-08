Plytvaniu jedla pomôže predchádzať správne skladovanie potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Bratislava 13. augusta (TASR) - Na zníženie plytvania jedlom je dôležité správne skladovanie potravín - niektoré ovocie a zelenina napríklad do chladničky nepatria, zvyšky vareného jedla je zas dobré skladovať v spodných poličkách. V letáku, ktorý preň pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme, to odporúča Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.radí ministerstvo. Pri väčšine chladničiek platí, že vo vrchných poličkách sa majú skladovať syry, vajcia, maslo, v stredných poličkách ostatné mliečne výrobky, údeniny a polotovary. Na spodné poličky je zas vhodné uložiť jedlo, ktoré sa najviac kazí, napríklad zvyšky vareného jedla, mäso a ryby.Zelenina a ovocie patria do priehradiek v spodnej časti chladničky.vysvetľuje ministerstvo.Dvere chladničky sú podľa letáka ideálnym miestom na otvorené zaváraniny, kečup, horčicu a nápoje. Potraviny z otvorených balení je vhodné preložiť do uzatvárateľných nádob a do chladničky ich vložiť tak. Výnimkou je len tvrdý syr, ktorý je najlepšie skladovať vo vlhkom obrúsku alebo na tanieri s poklopom špeciálne na syry. V chladničke aj v skrinkách je tiež dôležité umiestňovať novšie potraviny dozadu a staršie dopredu.dodáva.Nákupy si ministerstvo odporúča plánovať a kupovať len to, čo človek potrebuje.opisuje v letáku ideálny postup. Zbytočne nakupovať do zásoby podľa rezortu nie je potrebné a rodinné balenia je lepšie si rozdeliť so susedmi.Pri nákupoch je tiež dôležité všímať si dátumy.vyzýva envirorezort.Načaté potraviny je dobré na konci týždňa spotrebovať.navrhuje ministerstvo.