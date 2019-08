Rozpočtový schodok USA vzrástol za 10 mesiacov o viac ako štvrtinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) - Rozpočtový schodok USA vzrástol za 10 mesiacov súčasného fiškálneho roka o viac ako štvrtinu, keď výdavky rástli viac než dvojnásobne rýchlejšie v porovnaní s rastom príjmov. Informovalo o tom v týchto dňoch americké ministerstvo financií.Podľa ministerstva dosiahol rozpočtový deficit za 10 mesiacov fiškálneho roka 2018/2019, ktorý sa skončí 30. septembra, 867 miliárd USD (774,52 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 27 %.Navyše, tohtoročný schodok do konca júla je vyšší než rozpočtový deficit za celý minulý fiškálny rok. Deficit za obdobie október 2017 až september 2018 predstavoval 779 miliárd USD. Americký prezident Donald Trump, ktorý počas prezidentskej kampane v roku 2016 sľúbil, že zredukuje vysoký dlh štátu, zatiaľ zaznamenáva iba rast rozpočtového schodku.Vyšší deficit v rámci súčasného fiškálneho roka spôsobil fakt, že výdavky sa za 10 mesiacov zvýšili o 8 % na 3,73 bilióna USD, zatiaľ čo príjmy z daní vzrástli len o 3 % približne na 2,86 bilióna USD. Pod nepomer v príjmoch a výdavkoch sa do veľkej miery podpísala Trumpova daňová reforma, ktorá dane zoškrtala zhruba o 1,5 bilióna USD. Ďalším dôvodom sú zvýšené rozpočtové výdavky.Úrad Bieleho domu pre riadenie a rozpočet predpokladá, že za celý fiškálny rok prekoná schodok 1 bilión USD. Rozpočtový úrad Kongresu je o niečo optimistickejší a očakáva, že rozpočtový deficit dosiahne za celý fiškálny rok 2018/2019 zhruba 896 miliárd USD. Prekonanie biliónovej hranice predpokladá až vo fiškálnom roku 2021/2022. Nad biliónovou hranicou bol rozpočtový schodok naposledy vo fiškálnom roku 2011/2012, keď sa ekonomika zotavovala z finančnej krízy.(1 EUR = 1,1194 USD)