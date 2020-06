Plzeň znížila manko na Slaviu

Futbalisti Viktorie Plzeň znížili manko na lídra českej ligy Slaviu Praha na šesť bodov. V dnešnom predposlednom 29. kole základnej časti vyhrali zverenci slovenského kouča Adriána Guľu doma nad Zlínom 3:0, Slavia iba remizovala na ihrisku Baníka Ostrava 2:2. Plzeň po príchode Guľu v jarnej časti ligy ešte neprehrala.Slavia sa síce v 94. minúte v presilovke ujala v Ostrave vedenia 2:1 zásluhou Lukáša Masopusta, no o chvíľu neskôr videl červenú kartu aj Stanislav Tecl v drese hostí a bod pre Baník zariadil presným zásahom v 97. minúte Patrizio Stronati.Účasť v šesťčlennej skupine o titul si definitívne zabezpečila Sparta Praha, v zostave so slovenskou stopérskou dvojicou Dávid Hancko a Lukáš Štetina zdolala na svojom trávniku Opavu 2:0 a vyhrala štvrtýkrát za sebou.Okrem Sparty si miestenku v skupine o titul vybojovali aj Jablonec a Liberec. Šancu na postup do elitnej skupiny má stále Dynamo České Budějovice, pri triumfe v domácom súboji s Teplicami 3:1 si slovenský útočník Ivan Schranz pripísal víťazný gól v 80. minúte a asistenciu.

29. kolo českej ligy:



Baník Ostrava – Slavia Praha 2:2 (1:1)



Góly: 17. Svozil, 90.+7 Stronati – 14. Stanciu, 90.+4 Masopust

ČK: 87. Jirásek - 90.+6 Tecl (Slavia)



Viktoria Plzeň – Fastav Zlín 3:0 (2:0)



Góly: 25. Kopic, 36. Beauguel, 89. Havel

/za hostí chytal M. Rakovan celý zápas, M. Hlinka (ŽK) a R. Matejov hrali celý zápas/



Sparta Praha – SFC Opava 2:0 (1:0)



Góly: 11. Kozák, 71. Frýdek

/L. Štetina (ŽK) a D. Hancko (ŽK) celý zápas - K. Mondek do 75. min/



1. FC Slovácko – Bohemians Praha 1:2 (1:2)



Góly: 43. Daníček – 4. Pulkrab, 15. Květ

ČK: 13. Petržela (Slovácko)



Dynamo Č. Budějovice – FK Teplice 3:1 (0:0)



Góly: 52. Šulc, 80. SCHRANZ, 90.+4 Šulc – 47. Jakub Řezníček

ČK: 36. Radosta (Teplice)

/za domácich I. Schranz do 88. min (gól+asistencia), K. Mészáros do 53. min/



FK Jablonec – MFK Karviná 1:0 (0:0)



Gól: 58. Sýkora

/J. Považanec celý zápas - M. Čonka celý zápas, D. Guba od 77. min/



1. FK Příbram – Slovan Liberec 2:1 (2:1)



Góly: 18. a 29. Nový - 41. Pešek

/za hostí J. Hromada (ŽK) a M. Koscelník celý zápas/



FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 0:2 (0:1)



Góly: 30. Houska, 90.+3 Kerbr