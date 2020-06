Hráč snookeru Ronnie O’Sullivan si domácu izoláciu užíval, označil ju za najkrajšie mesiace v živote

Pocity z izolácie

Život v bubline

10.6.2020 - Pandémia koronavírusu nezmazateľne zasiahla do životov mnohých ľudí na planéte a väčšina z nich si ostatné mesiace spája s nepríjemnými zážitkami.Od marca totiž ochorenie COVID-19 zapríčinilo už viac ako 400-tisíc úmrtí, milióny osôb sa koronavírusom nakazilo a desaťciferného počtu ľudí sa týkali prísnejšie alebo miernejšie opatrenia.Mnohí zostali na dlhé týždne v domácej izolácii a toto obdobie sa u nich nespája s príjemnými spomienkami. Je však minimálne jeden, ktorý domácu izoláciu označil ako "tri najkrajšie mesiace v živote". Presne takto opísal obdobie od marca do začiatku júna svetoznámy hráč snookeru Ronnie O'Sullivan."Skutočne som si tie chvíle užíval," povedal 44-ročný päťnásobný svetový šampión, ktorý na odmenách za športové výkony zarobil už viac ako 11 miliónov libier, teda cez 12,3 milióna eur."Čas som trávil debatami o snookeri ale aj o všelijakých iných záležitostiach. Takáto izolácia by mi nevadila ani na päť rokov," poznamenal s úsmevom.Po pauze spôsobenej pandémiou bol Ronnie O'Sullivan súčasťou Ligy majstrov v Milton Keynes, no neprebojoval sa medzi elitné kvarteto hráčov. Turnaj sa koná v uzavretom komplexe, ktorého súčasťou je aj hotel. Hráči teda počas konania podujatia neopustili budovu. A tento život "v bubline" sa O'Sullivanovi príliš nepáčil."Počas voľného dňa som sedel v izbe 24 hodín. A 16 hodín som strávil pozeraním do mobilu," prezradil. "Malo to však aj výhodu, mohol som si objednať jedlo podľa svojho výberu," poznamenal.