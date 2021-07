PMÚ schválil kontrolu Tkáča a Bödőka nad Panta Rhei aj vydavateľstvom IKAR, mal však podmienky

Úrad prejavil súťažné obavy

Panta Rhei by mohla byť zvýhodňovaná

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil s podmienkami spoločnú kontrolu podnikateľov Patrika Tkáča Ladislava Bödőka nad spoločnosťou Panta Rhei . Kým Patrik Tkáč získa kontrolu nad spoločnosťou Cannel Equity Limited (Cyprus), tak menovaný spolu s Ladislavom Bödőkom a Igorom Mrvom získajú aj kontrolu nad firmou IKAR Transakcie boli vyhodnotené úradom ako vzájomne podmienené a dochádza nimi k prepojeniu spoločností Panta Rhei a IKAR. Ako informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská , úrad posudzoval efekty koncentrácie vyplývajúce z postavenia IKAR ako vydavateľa a veľkoobchodného dodávateľa kníh do kníhkupectiev a postavenia Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh.Výsledkom posudzovania transakcie bolo vyjadrenie súťažných obáv zo strany úradu, a to vo vzťahu k zníženiu možnosti vydavateľov bez vlastnej distribúcie zvoliť si veľkoobchodného distribútora, prostredníctvom ktorého budú dodávať tlačené knihy do Panta Rhei, respektíve k zúženiu tejto možnosti na IKAR.Týmto by mohlo dochádzať k obmedzeniu prístupu konkurenčných veľkoobchodných distribútorov ku knižnej produkcii vydavateľstiev bez vlastnej distribúcie, teda k zníženiu schopnosti veľkoobchodných distribútorov vyvíjať konkurenčný tlak na IKAR.Úrad preto upozornil, že by sa mohla znížiť intenzita hospodárskej súťaže vo veľkoobchodnej distribúcii kníh na Slovensku. Táto obava sa netýkala vydavateľov kníh, ktorí majú vlastnú distribúciu.Podľa PMÚ môže nastať situácia možného zvýhodňovania Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh oproti jej konkurentom zo strany IKAR. To by viedlo k prekážkam hospodárskej súťaže na trhu. V reakcii na obavy účastníci konania predložili úradu návrh behaviorálnych podmienok a povinností na zabezpečenie súladu koncentrácie s podmienkami hospodárskej súťaže.Aby koncentrácia nenarušila hospodársku súťaž, úrad na základe návrhu podmienok a povinností predloženého účastníkmi konania uložil v rozhodnutí podmienky a súvisiace povinnosti. Účastníci konania sa zaväzujú, že ich obchodné rozhodnutia budú brať zreteľ na nediskriminačný princíp. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. júna 2021.