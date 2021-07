Zažite Magickú krajinu jednorožcov v Auparku

Vstúpte do magickej rozprávky

2.7.2021 (Webnoviny.sk) -Odštartujte magické leto spolu s deťmi v dúhovej krajine jednorožcov, ktorá na vás čaká pri zadnom vstupe do nákupného centra Aupark Bratislava, pri Sade Janka Kráľa. Stačí prejsť veľkou oblúkovou dúhovou bránou a ocitnete sa na mieste, kde si oddýchnete, a zároveň sa vaše deti vybláznia do sýtosti. V outdoorovej zóne sú pripravené dva foto kútiky, vďaka ktorým pribudnú do vášho rodinného albumu skutočne originálne fotografie. Odfotiť sa je možné pri nadrozmernom veľkom rohu jednorožca, alebo môžete vojsť do vzdušnej a elegantnej farebnej kocky, ktorej fotografia sa na Instagrame určite nestratí.Pre malých aj veľkých hladošov bude pripravená bohatá gastro zóna, v ktorej si pochutnajú na farebnom popcorne či nadýchanej cukrovej vate. Sladké potešenie návštevníci nájdu i v cukrárni u jednorožca, kde na nich čakajú chrumkavé francúzske makrónky, dúhové cupcakes a mnoho ďalších farebných koláčikov. Pre dospelých bude k dispozícii aj prémiová káva."Teší nás, že v tomto letnom období prinášame našim návštevníkom originálny letný zážitok, ktorý ich na chvíľu prenesie do krajiny snov. Veríme, že naša magická krajina plná jednorožcov poteší nielen tých najmenších, ale aj dospelých. Pozývame týmto všetkých do našej nevšednej letnej zóny, plnej zábavy, dobrého jedla a rozmanitých atrakcií," informuje Veronika Košická, riaditeľka centra Aupark Bratislava.Letná zóna v Auparku Bratislava ponúkne, mimo iné, oddychovú sekciu s nafukovacími "hopsadlami" s podobou jednorožca či detský domček so šmykľavkou. Deti sa môžu tešiť aj na obľúbené maľovanie na tvár s motívmi jednorožca cez víkendy. Pre akčných šibalov, ktorí milujú dobrodružstvo a adrenalín, je pripravená veľká detská lanová dráha. Deťom sa bude venovať vyškolený personál, ktorý bude dohliadať na ich bezpečnosť a zábavu. Na konci dráhy bude deti čakať sladká odmena.Užite si leto rozprávkovo, navštívte Aupark Bratislava a jeho Magickú krajinu jednorožca.Informačný servis