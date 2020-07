Pneumatiky áut znečisťujú oceány viac ako plasty z riek, elektromobily môžu situáciu ešte zhoršiť

Pneumatika stratí za svoj život až štyri kilá

Auto v meste ovplyvní aj odľahlé oblasti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 - Viac ako 200-tisíc ton malých plastových častíc zaveje vietor každý rok z ciest do oceánov. Vedci predpokladajú, že tieto mikroplasty sú väčším zdrojom znečistenia ako tie z riek, na ktoré sa doteraz najviac zameriavali. Analýza skúmala častice vyprodukované pneumatikami a brzdovými doštičkami pri ich opotrebovaní.Každý rok sa usadí viac ako 550-tisíc ton častíc menších ako 0,01 milimetra, pričom takmer polovica skončí v oceánoch. Vyše 80-tisíc ton skončí v oblastiach pokrytých snehom alebo ľadom, čo môže zvýšiť ich topenie, keďže tmavé častice absorbujú slnečné svetlo.Mikroplasty znečisťujú celú planétu. Môžu obsahovať škodlivé chemikálie a mikróby, ktoré sú nebezpečné pre vodné živočíchy a tiež pre ľudí, ktorí ich konzumujú a dýchajú."Cesty sú značným zdrojom mikroplastov, ktoré skončia aj v odľahlých oblastiach, vrátane oceánov," povedal Andreas Stohl z Nórskeho inštitútu pre výskum vzduchu.Dodal, že priemerná pneumatika stratí počas života na hmotnosti štyri kilogramy. "Je to dosť veľké množstvo plastu v porovnaní napríklad s oblečením," objasnil. "Vaše oblečenie nepríde počas používania o kilogramy plastu," uzavrel.Odborníci vzdušnej ceste doteraz nevenovali až takú pozornosť ako riekam, keďže vietor dokáže odviať len tie najmenšie častice, ktoré je veľmi náročné identifikovať. "Tie skutočne malé častice sú pravdepodobne najdôležitejšie v súvislosti so zdravím a ekologickým dopadom, pretože ich môžete vdýchnuť a zrejme sa môžu dostať aj do ciev," vyjadril sa Stohl.Pri odhade množstva častíc uvoľnených z pneumatík a bŕzd použili dve metódy. Tím následne využil známe modely vzdušnej cirkulácie a zistil, ako sa pohybujú po celom svete.Deonie Allen z University of Strathclyde v Škótsku, ktorý nebol súčasťou štúdie, pochválil vedcov za ich prácu. "Tento veľmi dobrý výskum ukazuje, že obrovské množstvo znečisťujúcich mikroplastov pochádza zo zdrojov, o ktorých množstvo ľudí nikdy ani nepremýšľalo," vyjadril sa.Erik van Sebille z holandskej Univerzity v Utrechte povedal, že "táto štúdia dokazuje, ako sú spojené odľahlé oblasti s tým, čo robíme v mestách a na cestách". Vedec skúma mikroplasty v oceánoch a chce sa spojiť s tímom, ktorý stojí za novou štúdiou s cieľom vytvoriť komplexný obraz o znečistení plastami na celom svete, čo by mohlo pomôcť riešiť tento problém.Stohl tiež upozornil, že situáciu môžu ešte zhoršiť elektromobily, ktoré majú väčšiu hmotnosť ako bežné vozidlá, čo znamená ešte väčšiu záťaž na pneumatiky a brzdy.