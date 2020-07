Obama sa stal terčom útoku hackerov, do podvodu s bitcoinom zatiahli na Twitteri aj Bidena či Muska

Koordinovaný útok sociálneho inžinierstva

Slabé zabezpečenie Twitteru

16.7.2020 - Neznámi hackeri sa v stredu dostali do účtov významných amerických podnikateľov, politikov, celebrít a spoločností na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter a zatiahli ich do podvodu s kryptomenou bitcoin.Podvodné tweety, ktoré sľubovali po zaslaní 1000 dolárov (v prepošte takmer 874 eur) na anonymnú bitcoinovú adresu vrátenie 2 000 dolárov (zhruba 1748 eur), sa objavili na kontách bývalého prezidenta Baracka Obamu, niekdajšieho viceprezidenta Joea Bidena, exstarostu New Yorku Mikea Bloomberga, šéfa Amazonu Jeffa Bezosa, spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, šéfa Tesly Elona Muska, rappera Kanyeho Westa či jeho manželky Kim Kardashian West.Spoločnosť Twitter v sérii tweetov vysvetlila, že to bol podľa všetkého "koordinovaný útok sociálneho inžinierstva" zameraný na niektorých jej zamestnancov s prístupom k vnútorným systémom a nástrojom.Prostredníctvom nich hackeri následne prevzali kontrolu nad mnohým prominentnými a overenými účtami a tweetovali za nich. Twitter uviedol, že postihnuté účty okamžite uzamkli, pochybné príspevky odstránili a tiež v rámci vyšetrovania dočasne zabránili uverejňovaniu obsahu z overených účtov.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) na margo incidentu uviedol, že si je vedomý narušenia zabezpečenia Twitteru, ďalej ho však nekomentoval.Spomínaný bitcoinový účet v podvodných tweetoch podľa všetkého vznikol v stredu. Do konca dňa si pripísal takmer 12,9 bitcoinov, čo zodpovedá hodnote vyše 114-tisíc dolárov (viac ako 99 600 eur). Približne polovicu z bitcoinov v priebehu dňa z účtu vybrali.To, že sa obeťami útoku stali politické osobnosti prevažne z radov demokratov a ďalšie ľavicové osobnosti pripomína koordinované pokusy o zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016 zo strany Ruska, píše agentúra AP. Hackerský útok však podľa nej môže byť aj len jednoduchou ukážkou slabého zabezpečenia Twitteru.