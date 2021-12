Po 1. kole obrovského slalomu viedol Faivre. Adam Žampa figuroval na štrnástej priečke

Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre viedol po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskej Alta Badii za ním iba o dve stotiny sekundy zaostával Švajčiar Marco Odermatt, na treťom mieste bol Rakúšan Manuel Feller (+0,19 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa figuroval na štrnástej priečke s odstupom 1,07 s. Jeho brat Andreas do 2. kola tesne nepostúpil, keď mu na poslednú postupovú 30. pozíciu chýbala jediná stotina.





Faivre sa na trať vydal ako druhý, hneď po obhajcovi veľkého glóbusu Alexisovi Pinturaultovi. Od svojho krajana bol rýchlejší na všetkých medzičasoch a z priebežnej vedúcej pozície ho nezosadil nikto zo súperov. Najbližšie k tomu mal víťaz úvodných dvoch tohtosezónnych "obrákov" Odermatt, ktorý si takisto výborne poradil s náročnou hornou pasážou so zavretými bránkami. Na prvých dvoch medzičasoch viedol, no v dolnej časti trocha stratil a zaradil sa tesne za Faivrea. Darilo sa však aj lyžiarom za dvoma žrebovanými skupinami, Feller sa na tretie miesto vyšvihol s číslom 16, priebežne štvrtý bol Američan River Radamus s 18-kou (+0,30 s).Adam Žampa vyrazil na zjazdovku Gran Risa so štartovým číslom 20. Na vrchu predviedol riskantnú jazdu, zároveň však dokázal ísť čisto, čo zúročil predovšetkým v spodnej pasáži. Chytil v nej dobrý rytmus a s prehľadom postúpil do 2. kola (13.30 h). V cieli sa zaradil na dvanástu pozíciu a hoci potom ešte o dve miesta klesol, mohol pomýšľať aj na útok na elitnú desiatku. Mladšiemu Andreasovi (č. 52) po dojazde patrila 30. priečka s mankom 2,03 s, ale vzápätí ho o jedinú stotinu odsunul mimo najlepšej tridsiatky Švéd Mattias Rönngren.