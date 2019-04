Po 10 rokoch veľké firmy v USA vykážu pri vyšších tržbách nižší zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. apríla (TASR) - Analytici v USA očakávajú, že veľké americké firmy vykážu za 1. kvartál rast tržieb, no zároveň pokles zisku. K takejto kombinácii došlo naposledy pred vyše 10 rokmi.Spoločnosti, ktoré sú súčasťou indexu S&P 500 (zahrnuje 500 najväčších amerických firiem z pohľadu hodnoty), postupne začínajú zverejňovať svoje výsledky za 1. štvrťrok. Podľa analytikov budú čeliť nepriaznivému porovnaniu s 1. kvartálom minulého roka, keď ich výsledky pozitívne ovplyvnila daňová reforma prezidenta Donalda Trumpa. Tá vtedy pomohla zisky firiem zvýšiť zhruba o viac než 20 %.Neskorší rast nákladov, v mnohých prípadoch rezultujúci zo zavedenia, prípadne zvýšenia dovozných ciel, povedie podľa analytikov k medziročnému poklesu ziskovej marže o 1,1 %. V prípade tohto ukazovateľa by to bol prvý pokles za minimálne dva roky. Firmy doplatili napríklad na vyššie dovozné clá na hliník, ktoré americká vláda uvalila na Čínu, ale aj ďalšie krajiny, vrátane Európskej únie.Samotný kvartálny zisk firiem v rámci S&P 500 by mal podľa analytikov klesnúť oproti 1. štvrťroku minulého roka o 2,5 %. Ak sa to potvrdí, bude to prvý pokles od roku 2016. Čo sa však týka tržieb, v tomto prípade analytici počítajú s rastom o 4,8 %.K situácii, keď zisky firiem v S&P 500 klesli, zatiaľ čo tržby vzrástli, došlo naposledy v 3. štvrťroku 2008, teda v období nástupu svetovej finančnej krízy. Na druhej strane výsledky firiem z indexu veľakrát prekonajú očakávania analytikov.