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29. októbra 2026
Po 139 rokoch končí fínska tlačová agentúra STT, krajina príde o unikátnu inštitúciu
Tagy: agentúra Fínska vláda Krach Prepúšťanie
Jedna z najstarších tlačových agentúr sveta neprežila finančné problémy. O prácu príde takmer 90 zamestnancov. Fínska tlačová agentúra STT, jedna z najstarších na svete, ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Jedna z najstarších tlačových agentúr sveta neprežila finančné problémy. O prácu príde takmer 90 zamestnancov.
Služby prestane poskytovať 31. marca 2027 v dôsledku dlhodobých finančných problémov. Fínsko sa tak zaradí medzi niekoľko málo západných krajín bez vlastnej národnej tlačovej agentúry.
„V nedeľu uplynie presne 139 rokov od začiatku činnosti STT. Ukončenie spravodajských a fotografických služieb považujem za tragédiu pre celú fínsku spoločnosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ agentúry Kimmo Laaksonen.
Rozhodnutie nasledovalo po rokovaniach o reštrukturalizácii. Zanikne 89 pracovných miest vrátane 68 novinárskych pozícií. Ďalším 30 pracovníkom nepredĺžia zmluvy na dobu určitú.
Spoločnosť bude pokračovať iba v distribúcii firemných tlačových správ, ktorú zabezpečuje sedem zamestnancov. Zároveň skúma možnosti komerčného využitia svojich archívov a vyvíjaných technológií.
Predsedníčka fínskeho Zväzu novinárov Marjaana Varmavuoriová označila rozhodnutie za zdrvujúce. „Jej úloha pri tvorbe a šírení dôveryhodných informácií vo Fínsku je nenahraditeľná. Som hlboko šokovaná, že štát a mediálne spoločnosti nechajú našu národnú tlačovú agentúru zaniknúť,“ uviedla.
Agentúru podľa vedenia položili dlhoročné straty a nedostatok investorov ochotných financovať jej ďalší rozvoj.
Zdroj: SITA.sk - Po 139 rokoch končí fínska tlačová agentúra STT, krajina príde o unikátnu inštitúciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínska tlačová agentúra STT, jedna z najstarších na svete, vo štvrtok oznámila, že po takmer 140 rokoch ukončí spravodajskú a fotografickú činnosť.
Služby prestane poskytovať 31. marca 2027 v dôsledku dlhodobých finančných problémov. Fínsko sa tak zaradí medzi niekoľko málo západných krajín bez vlastnej národnej tlačovej agentúry.
„V nedeľu uplynie presne 139 rokov od začiatku činnosti STT. Ukončenie spravodajských a fotografických služieb považujem za tragédiu pre celú fínsku spoločnosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ agentúry Kimmo Laaksonen.
Len komerčné aktivity
Rozhodnutie nasledovalo po rokovaniach o reštrukturalizácii. Zanikne 89 pracovných miest vrátane 68 novinárskych pozícií. Ďalším 30 pracovníkom nepredĺžia zmluvy na dobu určitú.
Spoločnosť bude pokračovať iba v distribúcii firemných tlačových správ, ktorú zabezpečuje sedem zamestnancov. Zároveň skúma možnosti komerčného využitia svojich archívov a vyvíjaných technológií.
Zdrvujúca správa
Predsedníčka fínskeho Zväzu novinárov Marjaana Varmavuoriová označila rozhodnutie za zdrvujúce. „Jej úloha pri tvorbe a šírení dôveryhodných informácií vo Fínsku je nenahraditeľná. Som hlboko šokovaná, že štát a mediálne spoločnosti nechajú našu národnú tlačovú agentúru zaniknúť,“ uviedla.
Agentúru podľa vedenia položili dlhoročné straty a nedostatok investorov ochotných financovať jej ďalší rozvoj.
Zdroj: SITA.sk - Po 139 rokoch končí fínska tlačová agentúra STT, krajina príde o unikátnu inštitúciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: agentúra Fínska vláda Krach Prepúšťanie
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