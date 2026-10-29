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29. októbra 2026
Spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Nepokoje posilňujú krajnú pravicu aj krajnú ľavicu, tvrdí bývalý francúzsky europoslanec
Tagy: Násilnosti Okno do sveta polarizácia spoločnosti Protesty vo Francúzsku Radikálne skupiny Relácia Okno do sveta Sociálne nepokoje
Tradičné politické strany podľa Arnauda Danjeana dlhodobo nedokážu reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Tradičné politické strany podľa Arnauda Danjeana dlhodobo nedokážu reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne hnutia.
Nedávne nepokoje vo Francúzsku, sprevádzané rabovaním, podpaľačstvom a útokmi na verejné budovy, boli podľa bývalého europoslanca a poradcu francúzskeho ex-premiéra Michela Barniera Arnauda Danjeana do značnej miery výsledkom pôsobenia radikálnych krajne ľavicových a anarchistických skupín, ktoré využili pôvodne pokojné študentské protesty.
„Videli sme scény rabovania, ničenia a podpaľačstva. Išlo o úmyselné konanie radikálnych krajne ľavicových síl,“ povedal Danjean v podcaste Okno do sveta. Dodal, že neskôr sa k nim pridali aj príležitostní rabovači, ktorí podľa polície prichádzali do centier veľkých miest len s cieľom ničiť majetok a kradnúť.
Demonštrácie sa začali ako prejav nespokojnosti študentov s životnými nákladmi, situáciou vo vzdelávaní či vyhliadkami na trhu práce. V niektorých mestách protesty postupne ovládli organizovaní aktivisti, ktorí presadzovali radikálnejšie ciele a vyvolávali násilnosti, myslí si bývalý europoslanec.
Násilie podľa neho ale neodráža nálady väčšiny Francúzov. „Protesty dosiahli vrchol na úrovni 500-tisíc ľudí, čo je veľa, ale naša krajina má 66 miliónov obyvateľov. Treba to teda vnímať v tomto pomere... a reakcia na násilie a rabovanie bola podľa mňa veľmi silná a pomerne jednotná,“ uviedol s tým, že väčšina spoločnosti zachovala pokoj. V mnohých regiónoch vrátane Burgundska podľa neho demonštrácie prebehli bez incidentov.
Upozornil tiež, že nepokoje sa odohrávajú na pozadí rastúcej nespokojnosti s ekonomickou situáciou, vysokým verejným dlhom a polarizáciou spoločnosti. Práve tieto faktory podľa neho posilňujú podporu krajných politických síl na ľavej aj pravej strane politického spektra.
Tradičné politické strany dlhodobo nedokázali reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne hnutia, varoval v rozhovore Danjean.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Nepokoje posilňujú krajnú pravicu aj krajnú ľavicu, tvrdí bývalý francúzsky europoslanec © SITA Všetky práva vyhradené.
Nedávne nepokoje vo Francúzsku, sprevádzané rabovaním, podpaľačstvom a útokmi na verejné budovy, boli podľa bývalého europoslanca a poradcu francúzskeho ex-premiéra Michela Barniera Arnauda Danjeana do značnej miery výsledkom pôsobenia radikálnych krajne ľavicových a anarchistických skupín, ktoré využili pôvodne pokojné študentské protesty.
Zneužití študenti
„Videli sme scény rabovania, ničenia a podpaľačstva. Išlo o úmyselné konanie radikálnych krajne ľavicových síl,“ povedal Danjean v podcaste Okno do sveta. Dodal, že neskôr sa k nim pridali aj príležitostní rabovači, ktorí podľa polície prichádzali do centier veľkých miest len s cieľom ničiť majetok a kradnúť.
Demonštrácie sa začali ako prejav nespokojnosti študentov s životnými nákladmi, situáciou vo vzdelávaní či vyhliadkami na trhu práce. V niektorých mestách protesty postupne ovládli organizovaní aktivisti, ktorí presadzovali radikálnejšie ciele a vyvolávali násilnosti, myslí si bývalý europoslanec.
Násilie podľa neho ale neodráža nálady väčšiny Francúzov. „Protesty dosiahli vrchol na úrovni 500-tisíc ľudí, čo je veľa, ale naša krajina má 66 miliónov obyvateľov. Treba to teda vnímať v tomto pomere... a reakcia na násilie a rabovanie bola podľa mňa veľmi silná a pomerne jednotná,“ uviedol s tým, že väčšina spoločnosti zachovala pokoj. V mnohých regiónoch vrátane Burgundska podľa neho demonštrácie prebehli bez incidentov.
Nespokojnosť nahráva krajným radikálom
Upozornil tiež, že nepokoje sa odohrávajú na pozadí rastúcej nespokojnosti s ekonomickou situáciou, vysokým verejným dlhom a polarizáciou spoločnosti. Práve tieto faktory podľa neho posilňujú podporu krajných politických síl na ľavej aj pravej strane politického spektra.
Tradičné politické strany dlhodobo nedokázali reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne hnutia, varoval v rozhovore Danjean.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Nepokoje posilňujú krajnú pravicu aj krajnú ľavicu, tvrdí bývalý francúzsky europoslanec © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Násilnosti Okno do sveta polarizácia spoločnosti Protesty vo Francúzsku Radikálne skupiny Relácia Okno do sveta Sociálne nepokoje
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