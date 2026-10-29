Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2026

Spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Nepokoje posilňujú krajnú pravicu aj krajnú ľavicu, tvrdí bývalý francúzsky europoslanec


Tagy: Násilnosti Okno do sveta polarizácia spoločnosti Protesty vo Francúzsku Radikálne skupiny Relácia Okno do sveta Sociálne nepokoje

Tradičné politické strany podľa Arnauda Danjeana dlhodobo nedokážu reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne ...



Zdieľať
france_protests_27685 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Tradičné politické strany podľa Arnauda Danjeana dlhodobo nedokážu reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne hnutia.


Nedávne nepokoje vo Francúzsku, sprevádzané rabovaním, podpaľačstvom a útokmi na verejné budovy, boli podľa bývalého europoslanca a poradcu francúzskeho ex-premiéra Michela Barniera Arnauda Danjeana do značnej miery výsledkom pôsobenia radikálnych krajne ľavicových a anarchistických skupín, ktoré využili pôvodne pokojné študentské protesty.

Zneužití študenti


Videli sme scény rabovania, ničenia a podpaľačstva. Išlo o úmyselné konanie radikálnych krajne ľavicových síl,“ povedal Danjean v podcaste Okno do sveta. Dodal, že neskôr sa k nim pridali aj príležitostní rabovači, ktorí podľa polície prichádzali do centier veľkých miest len s cieľom ničiť majetok a kradnúť.

Demonštrácie sa začali ako prejav nespokojnosti študentov s životnými nákladmi, situáciou vo vzdelávaní či vyhliadkami na trhu práce. V niektorých mestách protesty postupne ovládli organizovaní aktivisti, ktorí presadzovali radikálnejšie ciele a vyvolávali násilnosti, myslí si bývalý europoslanec.

Násilie podľa neho ale neodráža nálady väčšiny Francúzov. „Protesty dosiahli vrchol na úrovni 500-tisíc ľudí, čo je veľa, ale naša krajina má 66 miliónov obyvateľov. Treba to teda vnímať v tomto pomere... a reakcia na násilie a rabovanie bola podľa mňa veľmi silná a pomerne jednotná,“ uviedol s tým, že väčšina spoločnosti zachovala pokoj. V mnohých regiónoch vrátane Burgundska podľa neho demonštrácie prebehli bez incidentov.

Nespokojnosť nahráva krajným radikálom


Upozornil tiež, že nepokoje sa odohrávajú na pozadí rastúcej nespokojnosti s ekonomickou situáciou, vysokým verejným dlhom a polarizáciou spoločnosti. Práve tieto faktory podľa neho posilňujú podporu krajných politických síl na ľavej aj pravej strane politického spektra.

Tradičné politické strany dlhodobo nedokázali reagovať na obavy verejnosti v otázkach životnej úrovne, bezpečnosti či migrácie, čo vytvára priestor pre radikálne hnutia, varoval v rozhovore Danjean.


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Nepokoje posilňujú krajnú pravicu aj krajnú ľavicu, tvrdí bývalý francúzsky europoslanec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Násilnosti Okno do sveta polarizácia spoločnosti Protesty vo Francúzsku Radikálne skupiny Relácia Okno do sveta Sociálne nepokoje
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Po 139 rokoch končí fínska tlačová agentúra STT, krajina príde o unikátnu inštitúciu
<< predchádzajúci článok
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nákup radarov za 1,5 milióna eur. Ministerstvo Šutaja Eštoka kamery neprevezme

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 