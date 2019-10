Po 16 rokoch zmenila Platforma mimovládnych organizácii názov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. októbra (TASR) – Platforma mimovládnych rozvojových organizácii (MRVO) zmenila názov a po novom sa volá Ambrela. Touto zmenou chce zvýšiť záujem a informovanosť verejnosti o globálnych témach, ako aj sa usilovať o to, aby Slovensko naďalej poskytovalo rozvojové programy, projekty a partnerstvá. TASR o tom informovala komunikačná manažérka Ambrely Boba Markovič Balúchová.poznamenal výkonný tajomník Ambrely Daniel Kaba. Ako doplnil, pre nich na sekretariáte to znamená záväzok v podobe posilnenia advokácie za spoločné záujmy na národnej aj európskej úrovni.povedal Kaba.Podľa Kabu má 'rebranding' značky slúžiť na to, aby si pri vyslovení nového názvu ľudia vedeli predstaviť oblasť, v ktorej Ambrela ako strešná organizácia nielen rozvojových mimovládok, ale i univerzít pôsobí. Platforma však uistila, že jej stratégia sa tým nemení.