Po 32 rokoch zistil, že jeho syn nie je jeho. Rozhodol sa preto založiť občianske združenie Otec v práve na pomoc mužom s podobným príbehom (video)

Výsledok bol prekvapením

Zákon mužom skôr škodí

Povinné DNA testy po pôrode?

22.5.2024 (SITA.sk) - Po 32 rokoch zistil, že jeho syn nie je jeho biologické dieťa. Z tohto dôvodu sa rozhodol založiť občianske združenie Otec v práve na pomoc Mužom s podobným príbehom. Michal Pollák v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA.Prezradil, že za nápadom spraviť si DNA testy bol práve jeho syn. Ten mal dlhšiu dobu pocit, že nie je jeho syn. Zlom prišiel na terapii, kde si syn začal myslieť, že je adoptovaný, keď mu terapeutka povedala, že nemá emocionálne prepojenie s jehom matkou.Syn pánovi Pollákovi vraj celý život hovoril o tom, že necíti zo strany jeho matky dostatok lásky. Po jednej z terapií prišiel syn za pánom Pollákom a požiadal ho, aby si spravili DNA testy. Jeho otec s tým nemal problém.„Je to vlastne rok aj pár dní, kedy sme si prečítali výsledky DNA testov. Dohodli sme sa na tom, že si dáme spolu večeru uňho doma, potom otvoríme ten mail a pozrieme sa, čo sa tam píše. Výsledok bol pre mňa veľké prekvapenie. Ja sa priznám, že nikdy v živote som nad tým nerozmýšľal, ani som nezapochyboval, ale čas ukázal pravdu," opísal Michal Pollák zistenie, ktoré mu zmenilo život.Tvrdí, že to bol preňho veľký šok zistiť, že nemá syna. Spoločne si toho veľa prežili, jeho nebiologický syn uňho vyrastal od 12 rokov, po rozvode s jeho matkou sa on sám rozhodol ísť bývať k otcovi, pánovi Pollákovi. Vzťah medzi nimi nezmenilo ani toto veľké odhalenie, naopak ich to ešte viac spojilo.„Jeho to rovnako zranilo a tiež bol šokovaný a sklamaný z toho, čo tá matka roky tajila. Nebolo to jednoduché, ale človek sa s tým vysporiadal. Samozrejme, že vzťah ostal takmer nepoškodený, na tom sa nič nezmení," doplnil pán Pollák.Matka sa doteraz k ničomu nepriznala, všetko spochybňuje a nevie si to vysvetliť. Podľa Polláka v čase, keď sa s bývalou manželkou rozviedli, ona získala byt, autá, bohaté výživné na syna, ktorý vlastne ani nie je jeho, a rovnako mu platil náklady spojené s Kanadou, kde istý čas žil.Z tohto dôvodu sa Michal Pollák rozhodol založiť občianske Združenie Otec v práve, pomocou ktorého chce zmeniť zákon v prospech otcov, ktorých ženy roky klamali o otcovstve ich detí.„Snažíme sa o zmenu a úpravu zákona, že pokiaľ sa preukáže, že žena, ktorá označila muža za otca dieťaťa, no on nie je týmp ravým otcom, a o tom vedela od samého začiatku, tak bude trestnoprávne zodpovedná. Zákon je dnes nastavený tak, že mužom v mojej situácii nepomáha, skôr im poškodzuje, pretože dnes je všetko premlčané,” vyhlásil zakladateľ združenia Otec v práve.Druhým cieľom občianskeho združenia je zaviesť alebo uzákoniť povinné DNA testy pri pôrode. „Dnes ten pôrod stojí možno 2-tisíc eur, DNA testy stoja 100 eur, takže štát by to stálo o 100 eur viacej. Klaďme si ale otázku, koľko by to ušetrilo súdnictvu, pretože na internete sa dočítate, že dnes zhruba 28 až 30 % detí v rodinách je nemanželských. To znamená, že z toho vznikajú určite rôzne súdne prípady, a to štát samozrejme zaťažuje,” vysvetlil Pollák.V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA zároveň vyzval ostatných mužov, ktorí zažívajú podobnú situáciu, aby sa k nemu pridali. Občianske združenie je pripravené im pomôže prejsť si danou situáciou, prípadnou aj poradiť v súdnom spore či so zákonmi.