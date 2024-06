Po atentáte na Fica sa objavilo množstvo hoaxov. Analýza ponúka návod, ako im predchádzať

Lídrom je Veľká Británia

Falošných správ bolo viacero

Úlohu zohrali aj ruské médiá

19.6.2024 (SITA.sk) - Mesiac po atentáte na premiéra Roberta Fica identifikovala stránka hoaxyapodvody.sk viaceré dezinformačné naratívy, ktoré sa šírili v spoločnosti v súvislosti s touto udalosťou.Pri tejto príležitosti vznikla analýza dezinformačných naratívov, ktorá zároveň obsahuje odporúčania pre efektívnejšiu strategickú komunikáciu. Prvým dezinformačným naratívom bol chaos o zdravotnom stave premiéra, ktorý vznikol v dôsledku prirodzeného nedostatku informácií a počiatočného chaosu.„Je ľahšie v priebehu sekundy klamať, než uvádzať fakty. Úrady a komunikátori potrebujú istý čas na spracovanie udalosti a prvotných informácií, ktoré môžu komunikovať verejnosti - efektívnejšou strategickou komunikáciou a lepšou pripravenosťou môžu zmierniť dopad hoaxov na spoločnosť,“ uvádza analýza.Zakladateľ Hoaxy a podvody David Púchovský odporúča pripraviť všeobecné komunikačné formulácie a postupy pre takéto mimoriadne udalosti, aby sa zmiernil dopad hoaxov na spoločnosť. Zároveň poukazuje na to, že lídrom v tejto oblasti je Veľká Británia, ktorá práve pre takéto prípady vyškolila počas posledných rokov niekoľko slovenských štátnych úradníkov.„Bohužiaľ, väčšina z nich bola po posledných parlamentných voľbách donútená odísť zo štátnej správy, čo sa prejavilo na celom komunikovaní atentátu,“ hodnotí.Druhým dezinformačným naratívom bolo spochybňovanie samotného atentátu. Krátko po atentáte, ale aj s odstupom času, sa šírili náznaky hoaxov či priame formulácie, ktoré spochybňovali reálnosť atentátu. Diskutujúci poukazovali na chýbajúce stopy krvi po viacerých zásahoch strelnou zbraňou, ale aj na „náhle“ sa zlepšujúci zdravotný stav premiéra.Významným faktorom bola komunikácia zdravotného stavu premiéra politickými lídrami, ktorí mohli ako polarizujúce osobnosti vzbudzovať nedôveru. Analýza navrhuje, aby v takýchto prípadoch poskytovali informácie nezávislí odborníci.Medzi ďalšie naratívy patrila falošná výzva na darovanie krvi pre premiéra, čo spôsobilo zahltenie nemocnice. Hoaxy a podvody odporúčajú okamžitú reakciu na takéto hoaxy zo strany dotknutých inštitúcií a posilnenie celoinštitucionálnej stratégie.Nebezpečný hoax sa objavil aj o komplicoch atentátnika, čo mohlo viesť k nesprávnemu označovaniu nevinných osôb za vinníkov. V tomto prípade analýza odporúča promptnú reakciu polície s cieľom ochrany nevinných osôb.Významnú úlohu v šírení dezinformácií zohrávali aj ruské médiá, ktorým by podľa analýzy mala vláda čeliť viditeľnými opatreniami s cieľom edukácie občanov a protiofenzívy.„Na území Slovenskej republiky sa po atentáte pohyboval štáb ruskej televízie, ktorý prispieval k šíreniu niektorých uvedených naratívov. Zo strany štátu neboli prijaté žiadne protiopatrenia v oblasti strategickej komunikácie - napríklad formou poukázania na manipulácie a nepravdy použité v ich reportážach. Pripomíname, že ruské médiá sa donedávna vyhrážali Slovensku a vypočítavali, za aký čas by naše územie zasiahli ruské rakety,“ uviedol Púchovský.Posledný naratív sa týkal pozadia atentátnika. Cielený únik videa páchateľa spôsobil nedôveru voči politikom a bezpečnostným orgánom, pretože indikoval snahu o politickú manipuláciu.Analýza konštatuje, že na zlepšenie strategickej komunikácie je nutné, aby v prípade mimoriadnych udalostí komunikovali nezávislí odborníci, nie politici a aby štátne orgány mali pripravené konkrétne komunikačné postupy na elimináciu dezinformačných naratívov.