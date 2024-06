Vláda pri rozdeľovaní dotácií opäť zvýhodnila obce s koaličným vedením, kritizujú progresívci

19.6.2024 (SITA.sk) - Vláda pri rozdeľovaní dotácií opäť zvýhodnila obce s koaličným vedením. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS) a zdôraznilo, že vláda nesmie trestať starostov z opozičných strán. Hnutie priblížilo, že v okrese Rimavská Sobota, kde mala v stredu vláda výjazdové rokovanie, majú koaličné strany svojich starostov v 35 percentách obcí.„Získali však viac ako polovicu všetkých dotácií pre tento okres. Znamená to, že svojich starostov zvýhodnili o takmer 200-tisíc eur,‘‘ upozornil poslanec Marek Lackovič (PS).Poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) je názoru, že vláda vedome trestá starostov opozičných strán.„Hovorili sme so starostkou Lipovca, zvolenou za PS. Z okresného úradu dostala informáciu, že môže žiadať dotáciu do výšky dvetisíc eur, ktorú sa rozhodla použiť na pripojenie obecného úradu na vodovod. Starosta menšej obce Babinec, zvolený za Smer-SD, však získal dotáciu 57-tisíc eur na futbalové Ihrisko,” zdôraznila Hanuliaková.PS pripomenulo, že na takéto praktiky vlády upozorňovalo už v minulosti. Podľa Lackoviča je neprijateľné, aby niektoré obce dostávali od vlády vyššie dotácie na nadštandardné služby iba preto, že sú z koaličných strán, pričom vedenie obcí s nezávislými alebo opozičnými či maďarskými starostami dostávalo len malé dotácie na základné potreby.