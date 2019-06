Po búrkach sa opäť poriadne zohrejeme

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Počasie v regiónoch

Na západnom Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.

Ráno ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo

búrky. Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 30, na Orave a Liptove okolo 24 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo

búrky. Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 30, na Spiši okolo 24 stupňov C.

Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 19 stupňov C.



Vo výške 1500m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 16 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Tlaková výš so stredom nad Škandináviou zasahuje okrajom nad strednú Európu. V pondelok preto očakávame polooblačné až oblačné počasie.Podrobnejšiu predpoveď počasia nájdete tu.