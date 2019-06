Protesty pred gruzínskym parlamentom v Tbilisi pokračovali štvrtý deň

Gruzínski opoziční demonštranti pomáhajú zranenému mužovi pri policajnom zásahu pri gruzínskom parlamente počas protestného zhromaždenia na odstúpenie predsedu gruzínskeho parlamentu v Tbilisi 21. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 24. júna (TASR) - Tisíce demonštrantov sa zišli v nedeľu pred budovou gruzínskeho parlamentu v Tbilisi, aby štvrtý deň po sebe vyzývali na odstúpenie ministra vnútra a zmeny vo volebných zákonoch. Protesty sa zameriavajú taktiež na gruzínske separatistické územia, ktoré sú dlhodobo pod kontrolou Ruska, informovala tlačová agentúra AP.Prvý z protestov vyvolala prítomnosť ruskej delegácie na podujatí v priestoroch gruzínskeho parlamentu, keď poslanec ruskej Štátnej dumy Sergej Gavrilov predniesol prejav z miesta parlamentného predsedu, pričom hovoril po rusky. Demonštranti sa vo štvrtok snažili vtrhnúť do budovy, na čo proti nim polícia zasiahla gumovými projektilmi a vodnými delami. Pri tomto zásahu utrpelo zranenia vyše 240 osôb.Protestujúci teraz požadujú, aby minister vnútra Giorgi Gacharia prevzal zodpovednosť za tvrdý postup polície a odstúpil z funkcie.povedala v nedeľu aktivistka Salome Ugulavová.Ešte v piatok odstúpil zo svojej funkcie predseda parlamentu Irakli Kobachidze, ktorého odchod takisto požadovali demonštranti za to, že umožnil spomínané vystúpenie ruského poslanca. Opoziční lídri však ohlásili ďalšie protesty, ktorých účastníci mali požadovať odstúpenie ministra vnútra Gachariu a predčasné parlamentné voľby.Rusko v súvislosti s vývojom v Gruzínsku v sobotu dočasne zakázalo lety gruzínskych aerolínií nad ruským územím. Ruský prezident Vladimir Putin ešte v piatok zakázal pre obavy o bezpečnosť aj lety ruských aerolínií do prozápadného Gruzínska.