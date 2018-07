Po cyklotrase medzi Púchovom a Nimnicou sa cyklisti prevezú toto leto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Púchov/Nimnica 8. júla (TASR) - Po cyklotrase medzi Púchovom a Nimnicou sa cyklisti prevezú už toto leto. Okrem trojmetrového obojsmerného cyklopruhu bude k dispozícii aj samostatný 1,5 metra široký chodník pre chodcov. Stavba za 2,9 milióna eur, ktorú financuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), je špecifická aj opornými gabiónovými múrmi, ktoré ju lemujú takmer v celej dĺžke a v niektorých miestach sa vyšplhajú do výšky šiestich metrov. TASR informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.uviedla Rezáková. Dodala, že ide o šiesty úsek 100 kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály.Verejnosť na prvé kilometre tejto cyklotrasy nebude musieť čakať dlho“ povedal starosta Nimnice Ladislav Ďureček.Stavbu cyklotrasy bolo nutné rozdeliť na tri časti z dôvodu jej stretu s prácami na modernizácii železnice. Začiatočný úsek, vedúci od mesta Púchov po prebiehajúcu stavbu mosta v gescii Železníc Slovenskej republiky, by mal byť dokončený ako prvý. Chýba už len osadiť zábradlia a doladiť posledné detaily.dodal nimnický starosta.Následne sa dokončovacie práce presunú na druhý úsek 4,2-kilometrovej cyklotrasy, ktorý začína za železničným mostom a končí na priehradnom múre v obci Nimnica. Projekčne i stavebne je tento úsek najnáročnejší a prví cyklisti by ho mohli otestovať koncom letných prázdnin.skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška.Posledná časť cyklotrasy Púchov – Nosická priehrada by sa verejnosti mala odovzdať pravdepodobne v priebehu mesiaca marec alebo apríl 2019.dodal Baška s tým, že v tomto úseku sa s cyklotrasou križuje dočasný podporný pilier železničného mosta, ktorý bude po jeho dokončení odstránený.