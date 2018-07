Ružinov vlani hospodáril s prebytkom 2.956.758 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov hospodáril v minulom roku s prebytkom 2.956.758 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2017, ktorý schválili ružinovskí miestni poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Kým niektorí vnímajú výsledky vlaňajšieho hospodárenia pozitívne, podľa iných poslancov je to však obraz toho, čo sa v mestskej časti splnilo a čo nesplnilo.uviedol pre TASR starosta Ružinova Dušan Pekár. Dôvody, pre ktoré sa nepodarilo naplniť všetky pôvodne plánované projekty, považuje za objektívne, nie dôsledok zlého hospodárenia mestskej časti. Ako príklad uvádza ťahajúce sa územné plány zón.skonštatoval Pekár. Verí, žena schvaľovanie do zastupiteľstva a spracovateľ si ich bude môcť fakturovať.Starostu tiež mrzí, že medzi projektmi, ktoré sa zatiaľ nerealizovali, je vybudovanie ďalších pavilónov pre jednu z materských škôl. V rozpočte mala na to mestská časť vyčlenených 400.000 eur, rovnakou sumou má podľa ústneho prísľubu prispieť aj súkromník.zhodnotil Pekár s vierou, že v budúcnosti sa tento záväzok podarí naplniť.Nesúhlasí ani s tvrdeniami, že sa nevyčerpali všetky peniaze vyčlenené na rekonštrukcie povrchov ciest a chodníkov.podotkol Pekár s tým, že takto ušetrené finančné prostriedky využili na rekonštrukcie ďalších komunikácií. Ak sa to zdalo poslancom málo, mali podľa starostu vyčleniť v rozpočte na tieto práce viac.Na druhej strane vedenie mestskej časti potešilo zvýšenie príjmov. Daň z príjmu fyzických osôb mala narásť o zhruba deväť percent, daň z nehnuteľnosti o čosi viac.poznamenal Pekár. Do príjmovej časti boli zároveň začlenené aj peniaze z miestneho poplatku za rozvoj, starosta v tejto súvislosti hovorí o zhruba milióne eur.Mestská časť je zároveňna niektoré projekty, ktoré sa podarili, alebo pokračujú. Ide napríklad o komplexné rekonštrukcie povrchov ciest a chodníkov, budovanie bezbariérových prechodov, pokračujúce rekonštrukcie budov základných a materských škôl a rozbehnuté ich postupné zatepľovanie. Značnou investíciou v minulom roku bola aj obnova dlhé roky rekonštruovaného Parku Andreja Hlinku.Ušetrené peniaze boli presunuté do rezervného fondu. Z nich pri prvej zmene tohtoročného rozpočtu schválilo zastupiteľstvo niektoré priority. Medzi nimi je aj vyčlenenie financií na možné odkúpenie schátranej budovy bývalej prievozskej radnice.dodal Pekár s tým, že slúžiť by mohla ako sobášna sieň, alebo na výstavné a reprezentatívne účely.